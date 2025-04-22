名俠風波　賽事規例表明拒絕郭能來港唔使解釋

今屆冠軍賽馬日睇頭多多，除咗日本隊大軍壓境之外，亦有唔少其他國家賽駒來港挑戰，以往比較少有新西蘭賽駒來港，但今屆就有「贏家」(El Vencedor)出戰女皇盃。至於巴林，除咗「奇力駒」之外，「名俠」將以巴林代表身份出戰1600米G1冠軍一哩賽。

6歲馬「名俠」，由巴林著名馬主Mohammed Khalid Abdul Rahim所擁有，今次愛駒首次遠征香港，當然都想搵番個熟悉香港環境嘅騎師執韁，而馬主本來第1選擇就係現時長駐卡塔爾嘅沈拿，但沈拿透露因香港馬會拒絕其客串牌照申請而未能效力。然後馬主欲起用郭能出戰冠軍一哩賽，可惜同樣因香港馬會拒絕發牌而未能重返香港上陣。

郭能其後透露，自己離開香港後曾到巴林客串且取得唔錯成績，當地有人同佢接洽，表示「名俠」來港參戰冠軍一哩賽嘅配搭有空缺，並問佢有冇興趣，佢當時亦都話冇問題，畢竟自己過去在港策騎多年，亦都想同香港馬迷再次見面，可惜「名俠」嗰邊回覆佢話香港馬會指佢被禁止來港，自己亦都不明所以，因為一直以來喺英國、巴林策騎都冇問題，昨日更於英國金頓馬場策騎。

是次郭能不獲批准來港上陣，郭能當然大感不解，更想了解事情緣由。騎者認為，雖然自己曾於2021年牽涉研訊室紀律問題，但自己已為此事道歉而且完成服刑，並於2020/2021馬季取得唔錯成績，感謝香港馬會提供機會。但今次事件，唔會排除會方管理層入面有人唔想發牌畀佢，但詳細情況，自己身在英國亦都唔太清楚。

馬會首席受薪董事方顯韜今日(4月22日)接受訪問時表示唔評論此事，而牌照事項屬牌委會內部決定。

根據馬會賽事規例及指示第16.(1)條，非本地騎師牌照申請，不論是由首次申請者，或由持有或曾經持有由馬會根據此等規例發出允許其策騎的牌照的非本地騎師提出，均可毋須經研訊而予以拒絕，亦毋須給予拒絕發牌的理由。