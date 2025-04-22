潘頓周三騎3隻希廐馬！

潘頓剛戰完成今季第4次大四喜，明晚依然殺氣騰騰，當中為鄉里希斯效力3駒，「囍眼光」重掌帥印，「猛將兄」與「天外迎天」則初次接手。潘頓季內為希廐摘下12W，是幫練者贏馬最多的騎師，屬信心保證，今次騎練攜手出擊，擺明為「嘉應高昇」周日衝擊主席短途獎造勢。

潘頓今季與希斯合作，命中率遠勝另一位同鄉蔡約翰，單是「嘉應高昇」已帶來6W。潘頓今季幫希斯贏下12W，比排第2位的田泰安多7W。明晚希斯有3駒交其執韁，顯然是要借助一哥騎功幫助，提升各駒贏馬機會。

第4場「囍眼光」季內靠潘頓建功，以短馬頭位險勝，接着只能跑入位置，上賽因潘頓尚未傷愈因此換田泰安，表現大為走樣，賽後問話希斯對於馬匹表現失望未能作出任何解釋。「囍眼光」隨後運返從化休息，4月11日於從化由田泰安試閘，走勢從容不迫得季軍，今仗換回贏馬組合潘頓擺明車馬求交代。

猛將兄易配圖強

其餘兩匹尚未出頭質新分子，第3場「猛將兄」配潘頓屬歷來最強配搭，前仗希威森直路進退失據得第3名，谷戰實力已露一手，上賽名次不進反退，易配圖強可惜排11檔起步，又要考考潘頓了。第5場「天外迎天」一再受制於後上被動跑法，剛戰用田泰安直路受阻未能望空，轉場兼換人出擊，寄望帶來煥然一新表現。