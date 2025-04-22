【分分制勝】贏馬唔算勁　但上場入圍表現躍進

潘頓近期狂擸賢廐質新分子的帥印，而且取得理想成績，兩匹3歲馬「笑喜喜」與「喜尊龍」均順利報捷，就算是4歲的「巴基之勝」跑至三甲不入，只是沿途際遇欠佳才來遲一步，假如稍後人馬再來，兼排檔改善，大有機會贏馬補中。至於今期谷戰，潘頓亦嘜實兩匹賢廐戰駒「勝神威」與「風起雲湧」，一老一嫩，當然以4歲馬「風起雲湧」比較可靠。

第6場四班1650米，「風起雲湧」今季由潘頓初接手策騎，一擊即中，不過該役步速偏慢，此駒賺盡形勢下才掄元，完成時間亦平平無奇，能力未算證明太多，因此往後表現並不標青。直到上場谷草1800米，「風起雲湧」由奧爾民操刀，最後500米已開始發力，雖然一早突圍，但最後被兩匹後勁馬「香港神駒」及「獎星」所擒，計表現確有進步感，目前續評49分，肯定有着數。

值得一提，潘頓夥拍Shooting To Win子嗣成績叫好，除了「風起雲湧」之外，季初曾兩捷「喜報圍家」，而剛周日亦策「超加加」輕勝，跟此父系的子嗣特別夾檔。「風起雲湧」拚後再操，已變成鋼條型，毛色又靚，論態頗為吸引。預計今場只得「華美之威」擺前走，一如贏馬之役由東廐的「美麗歡聲」開路，又有可能賺盡步速之助，就算出現快鬥快場合，本身能力已昇華，兼獲最強配搭坐鎮，當然無懼任何挑戰。

■明治朗