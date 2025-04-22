造訪岳伯仁　伍鵬志愛爾蘭學藝充實自己

伍鵬志的父親伍碧權曾擔任練馬師，伍鵬志於2007年加入馬會，起初在其父親的馬房任職策騎員，繼而曾先後成為蘇保羅、蔡約翰及呂健威的助理練馬師。伍鵬志說：「邁向練馬師之途並不平坦，我一直努力工作，尤其是父親退休後，一切都要重新適應，包括與相關團隊及馬主溝通及爭取支持等。雖然過程艱辛，但甚具挑戰，而且帶來莫大滿足感。

伍鵬志續說：「在父親馬房工作了一段日子之後，我有機會從多位練馬師身上學習，不斷充實自己，也找到了更多的方法解決問題。現時我仍爭取機會自我完善，最近便前赴愛爾蘭，希望從中得到更多啟發。我仍只是42歲，未來尚有漫漫長路讓我在職場上發揮所長。」伍鵬志最近遠赴英國購入馬匹，並前往愛爾蘭造訪岳伯仁馬房。

此外，伍鵬志相信「錶之銀河」具備贏一級賽的實力，因此他對於此駒問鼎冠軍一哩賽仍抱有信心。

「錶之銀河」在陣上展現優厚潛質，但也曾一再因欠運而落敗。儘管如此，「錶之銀河」在18次出賽中取得7場頭馬，今次此駒將力爭首度揚威一級賽，伍鵬志未有打算改變馬兒一貫的留前鬥後戰術，今仗仍交由潘頓執韁。伍鵬志說：「我們曾讓牠進佔較前位置競跑，但牠在此情況下未能以勁勢衝刺，牠須於直路上獨自居後，繼而伺機望空上前，希望屆時能有幸運之神眷顧。牠通常都能交出上佳的末段時間，而上次則相當欠運。」

伍鵬志續說：「牠於上周四的試閘表現出色，該課試閘我們安排牠佩戴羊毛面箍，並且繫舌帶出試，結果馬兒走來相當放鬆。據潘頓報告，雖然馬兒末段略欠集中，但直路上仍能全力以佳勢衝線，現時已準備就緒問鼎一級賽。牠目前仍只是5歲，未來尚有很多時間，我們總有一日能在一級賽中奏凱而回。」