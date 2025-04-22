【晨課起筷馬】距上賽529日 有幾大轉變？

第4場四班1000米，「驍勇者」前季出道至今3戰俱大敗，可以話唔意外，因晨課觀感極之唔討好，更曾懷疑過是否具作戰能力之流，因此晨課或試閘一直以嚟都冇跟進，就算轉投到東廐亦未有憧憬。

「驍勇者」其實早於上年3月已轉倉，不過受到腳患影響，經常出現缺課情況，就算出現亦只做簡單踱步工夫，呢個情況直到上年11月先有改善，叫做終於有快跳操練，不過馬匹進度卻遲遲欠進步，一來本身質素有限、二來久疏戰陣，要重拾作戰情緒唔係一時三刻可以做到，因此在東廐麾下初期試嘅大閘都毫無睇頭。

經過長時間訓練，「驍勇者」狀態終於有多少起色，今年3月份由從化訓練場運回沙田馬房繼續打磨，3月14日安排試咗課谷草1000米閘，9駒出試跑第6名，直路開咗一鞭並力騎未能顯著加速，但咬緊主馬群而回，負於頭馬個半身位，拒絕大敗，可以話始料不及。

月尾再試田泥1050米閘，只得5駒出試，「驍勇者」跑第2名，頭馬「金鑽貴人」、身後「健康快車」、「勁者」等均非善類，雖然直路依然要力策，但推騎力度比過往明顯輕鬆得多，反映本身已有一定進步。4月中再試多課1050米泥閘，出閘前跪失地墮居至馬群尾疊，但沿途逐步追近之餘，直路催策動作已不如過往般狼狽，更展現不俗餘勢，猶如賦予新生命。

■陳志懷