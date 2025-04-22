父系由乏人問津變炙手可熱　新西蘭馬業為嘉應高昇打氣

倘若「嘉應高昇」或「樂觀派」能在4月27日揚威冠軍賽馬日的話，全球各地將不乏賽馬及育馬界人士感到高興及加以慶祝。當然，大家或會率先見到希斯家族慶祝勝利，他們分別派出這兩駒角逐主席短途獎及冠軍一哩賽，均被視為爭勝要角。與此同時，遠在9,500公里以外的新西蘭，當地育馬者也會歡呼喝采。

新西蘭只是較為細小的國家，但育馬業卻享負盛名逾80年，不少優質佳駟均源自新西蘭，包括一代偉大賽駒Phar Lap便於1926年在新西蘭南島的Timaru出生。

「嘉應高昇」則於2020年在新西蘭北島的溫莎園牧場出生，該牧場位於Waikato區距離劍橋不遠。「嘉應高昇」的成就，對新西蘭賽馬及育馬業帶來顯著影響，溫莎園牧場的市場經理Mike Moran表示，育馬者們對於「嘉應高昇」的父系「特快班車」(Shamexpress)重燃興趣。Mike Moran說：「『嘉應高昇』是匹十分特別的馬，希斯甚為驚嘆馬兒的成就，對於種馬『特快班車』及新西蘭的育馬業來說，『嘉應高昇』的成績實在令人雀躍。」

Mike Moran續說：「雖然澳洲一向盛產世界級的短途馬，但『友瑩格』、「金鑽貴人」及『嘉應高昇』均產自新西蘭。事實上，新西蘭是培育馬匹的理想之地，香港的買家亦深明此理。因此，香港的買家一直樂於在新西蘭物色良駒，『嘉應高昇』是來自新西蘭馬拉華度的練馬師Fraser Auret首匹培育的馬，在溫莎牧場內出生。」

育馬者本已對「特快班車」失去興趣，與牠交配的牝馬數目於5年前起曾一度顯著下降。Mike Moran說：「其後『特快班車』出了一匹子嗣『林家灑脫』，在新加坡勝出三冠大賽，現時由在墨爾本設廄的馬定賢訓練。此外，兩匹同父馬『多功能』及『酒區貝麗』也能在馬定賢的訓練下交出優異成績。這些優質佳駟令『特快班車』再次受到育馬者的歡迎，尤其是經牠交配所出的雄馬，現時市場對此系馬需求強勁，馬匹往往能在拍賣會上賣出好價錢。」

「樂觀派」是另一個新西蘭的成功故事，雖然只曾在當地出賽一次，在馬達馬達一項1400米從未勝出馬賽跑第5名，該役馬兒跑來殊不夠運。「樂觀派」，最初由練馬師萬連在線上拍賣會以7,750紐元投得，其後轉售予希斯家族，在澳洲的靈犀牧場接受訓練。

「樂觀派」的父系Bullbars服役時曾在費明頓勝出三級賽，同時與「戰盔」及「榮譽肩章」分屬同母半兄弟關係，「樂觀派」是此父系唯一的頂級佳駟。希斯家族旗下歷來也不乏來自新西蘭的王者級佳駟，例子包括Dulcify及Zabeel。