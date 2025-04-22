蘇銘倫點出歌利巨人女皇盃致勝關鍵

蘇銘倫將於周日夥拍「歌利巨人」出爭2000米一級賽女皇盃，這位在比利時出生的好手，至今已攻下多項香港大賽，今次盼能再摘香港大賽桂冠。

蘇銘倫曾於2006年主策本地良駒「爆冷」攻下香港打吡大賽，其後多次在沙田舉行的一級賽中展露不凡身手，包括兩度揚威香港一哩錦標。蘇銘倫今次的坐騎「歌利巨人」，上仗於日本盃取得第6名，其後休賽至今仗作季內初出。

蘇銘倫於去年7月在雅士谷策騎「歌利巨人」，爆冷奪下英皇錦標，擊敗其後揚威凱旋門大賽的「才情麗驥」及攻下育馬者盃草地大賽的「桀驁之戀」等佳駟。蘇銘倫說：「馬兒在日本盃後需要休息，而牠短暫休息後充滿新鮮感。練馬師葛威法及馬主決定讓馬兒角逐女皇盃，我認為這是非常好的安排。馬兒現時狀態大勇，在復出戰跑2000米應會對牠有利。」

今仗縮程角逐對這匹5歲馬而言不成問題，但蘇銘倫強調馬兒必須遇上快步速才能夠交出好表現。蘇銘倫說：「可惜牠上仗競逐日本盃前非常緊張，因為牠聽到看台上的觀眾大聲叫喊。牠出閘十分緩慢，這並非牠一向的表現。當時賽事步速很慢，我在日本從未見過步速這般慢的賽事，這並不適合牠發揮，快步速才合牠腳法。牠步幅闊大，我認為牠跑右轉賽道表現會好得多。」

「歌利巨人」的獨特後肢動作引來注目，但這未有影響牠的陣上演出，周日一仗只是牠新一季遠征的序幕，預料牠之後將前赴英國、澳洲、美國及日本參賽。蘇銘倫說：「牠有些奇特，因為牠的步姿頗特別，你無法想像牠能以那樣的速度奔馳，但牠在強敵環伺下勝出英皇錦標，擊敗了多匹一級賽頭馬，牠真了不起。」

蘇銘倫談及女皇盃的競跑策略時表示：「此賽各參賽馬頗為勢均力敵，希望我們能抽得好檔，馬兒屆時能夠出閘迅速，牠喜歡居領放馬稍後位置，而跑法頗為靈活多變，也曾在領放下奏凱。」