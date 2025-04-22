【張基焦點】祥勝將軍轉場殺攤

韋達今季明顯集中於谷草出擊，周三派5駒上陣，「祥勝將軍」近兩仗跑沙田搏失後，毅然轉爭谷草兼縮程，隨時帶來意外驚喜。另外，「幸運傳承」已反覆仄準，落到五班始終有優勢，可起作用。「超強六十」或者跑1000米更合腳法，用黃智弘減磅兼排1檔，更添勝算。希廐「天外迎天」終於交由潘頓策騎，自然予人信心，屆交代時。

第6場四班1650米，「祥勝將軍」屬台型不俗的英國馬，來港前4戰2勝不算差，賽績反映屬長途馬，但來港後卻發覺並非如此，最近狀態已夠弗，前仗跑田草1800米留放一般得季軍，上仗用布文增程跑2000米以為更合腳法，但中段已經留唔住，早發力落敗，跑完兩場縮程至谷草一哩，抽1檔肯定有遮擋，預計有步速配合，形勢有利。

第1場五班1200米，「幸運傳承」今季3轉4歲，曾於此程得兩個殿軍，以前經常多汗濕，最近問題已有改善，反覆試過1400、1600米效果一般，仍以谷草1200米最有根據，剛戰有心出擊但際遇平平，入直路想再追卻被夾，復課後今次有安排游水，埋門拍跳見靚，要吼。

第4場四班1000米，「超強六十」演出不斷進步中，本身無脾氣，改用黃智弘亦合發揮，上仗跑此程抽10檔幾乎贏馬，反映此程更合，今次更得1檔之助，配合減磅優勢，機會樂觀。

第5場四班1200米，西洋會盃，「天外迎天」之前於田草兩度獲亞，上仗出閘被阻失位後，卻刻意再騎上前，入直路又走馬林，發揮一般下只輸兩個半馬位，今次轉跑谷草換潘頓，可望補中。