【進階選項】快樂老撾後上破敵

剛周日潘頓食出大四喜，艾兆禮則守尾門在下半場起孖，後者於2014/15年聲名鵲起時曾來港短暫客串，當時成績未算亮麗，但十年過去，上季在港48W已排名第4，今季暫時45W排第3，超越已無懸念，且看新三哥可以走到幾遠？艾兆禮除騎得外，能造輕磅是其優勢，已連贏4期的他今晚繼續有實力坐騎，第5場「快樂老撾」這匹4歲「遙遠星空」子嗣今季加盟姚廐4戰，1月復出後上第4輸四分三馬位，翌仗換梁家俊排在外檔被迫上前走，結果負於有班底「金發盛世」及排靚檔的「砂漿金剛」得第3。之後轉田草兩場1400米都表現不差。以幾場觀察，「快樂老撾」留住衝刺比跟前更具威脅性，今次重返谷草排8檔，預計幾匹內檔快馬必搶，能攝入中疊遮檔位機會極高，夠步速場合兼輕磅，配合艾兆禮鬥後勁啱晒。

馬力快步速啱追

谷草1000米是一個特別路程，可能子彈快馬太多互不相讓，加上轉一個彎關係，變相後上馬成績其實不差。第8場有「年少多好」與升班「勝萬金」實鬥快，潘頓重掌「馬力」帥印又可坐收漁人之利。這匹前高多芬賽駒暫時與澳洲時變化不大，有快步速賽事留得舒服，便可交出強勁追勢。重口馬今季初出已於谷草1000米開胡，之後轉直路賽連捷，上場走樣是否如蔡明紹表述走不利場地有關？今次重返另一贏馬路程回配冠軍騎師會有答案，我就期望急彎短直路可再睇到此駒大馬力。