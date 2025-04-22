【獨門秘技】熱夠身增程機會「好」

第1場的「萬事靚」上仗曾作推介，可惜無段好睇，該仗慢步速連「前風」都一放到底，前3名全程順住返，後追分子根本無用武之地，雖然「萬事靚」跑第11名，但末段追上都有勢頭，只輸4個多馬位已不差，再睇之前兩仗田草1400米都追得好，現時評分應有迴旋餘地，今仗重返唯一贏馬路程谷草1200米，排3檔好位兼配備變動，亦換上鬥志十足的賀銘年，仍然為冷門，值得追多一次。

第7場「好多利高」自購馬澳洲只跑一仗膠沙地即勝，此類馬來港後發展頗極端，不過此駒在澳洲時已為現時馬主擁有，故一定揀過已嚟，在港3勝試閘，兩次稍留後追，一次由頭放到尾，走勢俱出色，而上陣兩次俱跑谷草1000米，對住子彈快馬「年少多好」頗難適應，但兩仗都可跟住步速跑，首仗第4末段保持同速，上仗則後追愈衝愈好，有過此兩場最短途演練，今仗增程跑1200米則預期可以輕鬆跟守好位跑，更重要抽埋1檔而同場未必有馬放，就算自放一樣無問題。■西門獨

西門獨Q過關

第1場12萬事靚

拖 1五福星5鼓浪飛凡8勝神威

第7場9好多利高

拖 3無限美麗6電源之駒7雪勇神駒