【三重彩地帶】2檔幫手又攞「滿」分

第4場四班1000米，「同滿滿」開竅後已在同程累積3W，經常抽內檔令機動跑法發揮得更極致，今次2檔又叫胡，回配兩捷功臣艾兆禮，機會看俏。

「雷神太保」上場慢步速後追第4，表現進步，自購馬納正軌在現時評分已找到支持。「超強六十」連續6場入前4名，水準穩定，1檔兼有黃智弘減磅，條件亦佳。「生生勝利」爆冷後再出連場虎頭蛇尾，今次換上跑短途有一手的奧爾民，不可不防。「胡椒軍曹」欠近績及12檔令人卻步，但同程5W兼季內兩捷，始終有一定能力。

第7場三班1200米，「鈁糖武士」季初贏馬後加至77分，6歲馬看似見頂，惟近兩場同程排外檔一放一追分獲季殿有點驚喜，今次6檔理想得多，再入三甲不難。「佛亮老撾」之前兩場同程入Q水準俱高，剛敗偶一失準不用介懷，換潘頓決心收復失地。

「電源之駒」上周三被「日馳千里」走甩，落飛搏失僅保Q腳，乘勇匆出唔會三心兩意。「無限美麗」上場飛數偏軟兼氣管有血，敗不足據，跑番前次贏馬水準，在三班仍具惡氣。「好多利高」兩戰均殿表現不過不失，逐漸從實戰中跑起狀態，轉跑1200米更合發揮，1檔也是有利條件。■海東