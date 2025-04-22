【耀眼精選】富心星轉場變身

筆者因工作關係，十幾年前曾經深入研究過韓國賽馬，結論係當時韓國馬嘅水準好低，仲差過澳門，騎師嘅騎功亦不敢恭維，賽事完全無競爭性，直路為咗避開泥頭同意外，每匹馬會好安全咁隔開至少一個橫身位，後上贏馬、埋身肉搏嘅鏡頭10場都冇一場。但係經過呢十幾年發展明顯見到韓國賽馬進步，馬同騎師都開始上得大枱。

響杜拜麥通經典賽跑季軍嘅韓國馬王「紅遍全球」，啱啱禮拜日復出輕取嚟自高知嘅日本代表Yumeno Honoo捧走G3，賽後練馬師方東錫話「紅遍全球」經過杜拜洗禮功力大增，可以用Upgrade嚟形容。睇贏馬姿態筆者估計「紅遍全球」已達國際G2頭馬水準。

今年杜拜世界盃之夜，港隊乘興而來敗興而返，馬王「浪漫勇士」埋門飲恨，「嫡愛心」比對手掃到前腳魂斷美丹，「知足常樂」出閘冇耐就畀其他馬踢起嘅泥頭打到唔願跑，明顯唔適應美丹泥地跑道，雖然賽前預計唔會贏但無諗過會輸得咁難睇。以馬論馬「知足常樂」同「紅遍全球」唔會差太遠，但未試過沙塵滾滾嘅泥地賽事，唔識跑就唔識跑。

第5場「富心星」上仗田草1200米跟得有聲有色，初現競賽能力，轉戰谷草對手減弱可變身。