【投注見解】1800米有個超強數據你要知！

剛戰沙田日賽冠軍騎師潘頓施展渾身解數，放頭留後瓣瓣有，輕輕鬆鬆交出4捷的亮麗成績。如此一來，騎師榜下游幾位騎師相形見絀，馬季過了三分二，仍有多位騎師頭馬未達10W。不計來港日子短的奧爾民，董明朗、湯普新及賀銘年頭馬少得可憐，其中湯普新支持算多，如能好好把握，成績不止如此。

除了澳洲練馬師同聲同氣有交收之外，今季他居然與告東尼有聯繫，騎者季內谷草唯一頭馬「快路」正是由練者提供，於谷草1800米取得，而今期除了尾場「快路」之外，尚有第2場「竣誠駒」，不約而同是角逐1800米，而且都是排較內檔位。

五班賽駒實力參差，如果排到內檔可大大提升爭勝機會，「竣誠駒」重返五班兼抽到1檔，機會何止倍增。提供一項有用數據給大家參考，上季至今暫時舉行過11場五班谷草1800米，1檔馬成績為2冠1亞5季，而單單今季更3次統統上名。

「竣誠駒」季初於五班田草1800米及谷草2200米打疊贏馬，升上四班後即使未有進帳，但次次跑近，甚至乎於1400米幾乎偷襲得手。此駒最佳跑法是放頭或跟前，如今排1檔起步形勢造就，同場快馬不多，起步後跟實氣量成疑的「朗日雪峰」來跑，季內第3W可輕鬆到手。

■梓忠