【分秒在握】潘頓重拾佳態迎戰

潘頓一如所料逐漸步入佳境，畢竟抖了一段時間，要重拾佳態亦需要實戰磨練。今次潘頓依然手握重兵，預計又有機會連場爭勝，其中新接手列陣第5場的「天外迎天」，連番後追接近後轉戰谷草，可恃級數制勝。

今季方出道的「天外迎天」，初出係66倍大冷門，反映根本信心欠奉，不過最終只係輸兩位多，表現已令人有驚喜。之後一直上陣吸取實戰經驗，而12月尾出爭田草1200米，排14檔留到幾近包尾，竟能追回亞軍只負於「真心傳奇」，後者升上三班照贏，反映跑第2名的「天外迎天」亦有一定本事。

入Q之後，「天外迎天」於田草1200米再次殺入連贏，而贏此駒半馬位的「天賜喜」，在四班亦屬超級分子。一連兩仗入Q後，「天外迎天」雖然一連兩仗均未能殺入三甲，但表現其實不差，就以上仗為例，初次換上田泰安，跑法亦由慣常後追變為跟守好位，但直路打衝鋒之際，卻遲遲未能望空，結果輕描淡寫追回第5名，根本係耗力不多。

來到今次，「天外迎天」初次渡江，能否適應當然跑過方知，不過同父馬「久久為攻」及「鈁糖武士」等，跑谷草都係相當擅長，兼且此駒賽前備戰相當認真，埋門3度試草地打磨，既然搵得潘頓坐鞍，相信不會無的放矢。

■長風

第5場 10天外迎天 1寶進

7金滙千帥 3東來欣賞