贏家馬主感謝好友推薦潘頓　明日抽籤有個心儀檔位　

今朝海外賽駒晨課之中，新西蘭賽駒「贏家」馬主之一David G Price便服到場，觀看愛駒於泥地跑進行操練。

對於「贏家」這匹挾G1四連勝襲港之新西蘭賽駒，David自言有一定信心，雖然愛駒來港後，一度出現左後腿不良於行，但自昨朝恢復於大圈操，以至今朝親身感觀，馬匹顯然沒有任何異樣，就其透露，練馬師馬晏殊亦曾滙報馬匹情況，指出馬匹蹄甲受到感染，出現膿腫但情況不自嚴重，經過馬房獸醫與釘甲匠協助下，馬匹一連兩日於晨課露面，當然很放心，明日(星期四)更會安排由潘頓親自於草地最後試跑。

提到與潘頓的合作，David表示要多謝一位相屬好友，由於呢位從事馬販嘅好友，今晚尾場出賽嘅「一起美麗」亦係透過佢轉售來港，與潘頓又係老友，當知道「贏家」有意來港跑女皇盃，佢就極力推薦潘頓，以佢響香港嘅冠軍級數， David也認同絕對係適合人選，結果一拍即合。

此外，在提到明日排位抽籤，價否有心儀檔位時，David就期望愛駒可以抽到5檔起步，因為係佢嘅幸運號碼，加上愛駒已經G1四連勝，能夠累積至5W當然係最理想。