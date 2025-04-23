最緊要好檔！廖康銘指祝願有望G1封王！

「祝願」季內連番取得佳績，本周日將角逐冠軍一哩賽，練馬師廖康銘期望此駒能成功封王。

「祝願」今季表現大有進境，8戰取得4冠2亞2季。「祝願」在4歲馬經典賽事系列中表現卓越，先攻下香港經典一哩賽，再在香港經典盃及香港打吡大賽跑獲亞軍。在打吡一役，「祝願」最後400米締速21秒39，刷新了自2008年以來，沙田草地2000米最後400米段速紀錄，更勝於「金鎗六十」及「浪漫勇士」等馬王級賽駒曾造出的時間。

廖康銘說：「『祝願』體格細小輕盈，初來港時容易緊張，我知道要花點時間才能令牠穩定下來。隨着時間過去，牠已由廄內其中一匹較難訓練的馬匹，變成最易訓練的賽駒之一。牠最初甚至有一些閘廂問題，今季較早時曾在其中一項賽事中衝閘，當時霍宏聲成功約束牠，結果仍能奪冠而回。馬兒潛藏甚豐，我們只須控制好牠的脾氣，而目前一切已步入正軌。」

廖康銘希望「祝願」今仗能抽得較有利的檔位，他說：「馬兒迄今僅有一仗三甲不入，那項1000米賽事是牠的出道首戰。牠陣上跑法靈活多變，能克服不同檔位，但如果今仗能抽得好檔，那就太好了。牠已自13及14檔出閘各兩次，而今仗與極具級數的賽駒競逐，如果能取位較順利，會對牠有利。」