魔術控制撼嘉應高昇　巫偉傑：我們必須一試

第2季從練的巫偉傑，周日首次派馬出戰冠軍賽馬日的一級賽，盼憑「魔術控制」攻下主席短途獎。

現年47歲的巫偉傑在香港賽馬會工作逾30年，先後擔任賀賢、霍利時、容天鵬及告東尼馬房的副練，並於2023/2024年度馬季加入練馬師行列，至今合共在港取得53場頭馬。

巫偉傑曾與冠軍級賽駒「精英大師」及「牛精福星」緊密合作，負責在港及遠征期間照顧，也曾遠赴海外跟隨岳伯仁、衛爾德及莫狄學藝。巫偉傑目前共有68駒，鎮倉寶「魔術控制」現時評分高達108分，至今在港已取得3捷，也曾在三級賽跑獲亞軍，今次盼可擊敗一眾強敵攻下一級賽。

巫偉傑說︰「今仗有『嘉應高昇』在陣，外隊馬實力也強，相信會是一場硬仗。我希望馬兒能有一點運氣之助，跑出佳績。牠正處佳態，希望能抽得好檔。」

「魔術控制」在港服役以來以跑沙田1000米直路賽的表現最佳，巫偉傑說：「高水平的1200米賽事對牠來說不易應付，但我們必須一試。」

巫偉傑今季暫得33捷，他對此感到滿意，並將大部分功勞歸因於從化的訓練設施，他說：「從化幫助很大，馬匹在當地適應甚佳，我希望可以繼續下去。」