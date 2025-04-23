擊敗嘉應高昇係不可能任務？奧爾民：賽事中咩都可能發生！

香港素獲譽為世界上競爭最激烈的賽馬地區，騎師與賽駒均須力爭上游，而能夠於周日的冠軍賽馬日3項一級賽中策馬競逐，顯然是難能可貴的成就。

儘管奧爾民來港策騎僅有兩個多月，但已獲聘於周日在主席短途獎夥拍「合夥奔馳」上陣，對這位生涯已累積逾1,300場頭馬的年輕好手而言，屬策騎生涯中的重要成就。奧爾民說：「我十分興奮，能夠參與這一類世界級賽事，感覺無與倫比，我必須感謝呂健威和馬主給我機會。牠上數仗都由我策騎，我對牠十分熟悉。牠甚具速度，喜歡跟前競跑以全力爭勝。今次是一場硬仗，但要參與其中才有機會取勝。」

「合夥奔馳」上周日在泥地賽事早段居前競跑，但末段墮退，最後包尾過終點。奧爾民認為馬兒上仗首次跑泥地賽，未能應付場地，並期望周日會有更佳表現。奧爾民說：「牠前仗和大前仗都跑得很好，分別在頭馬『嘉應高昇』之後跑第4名，以及屈居『幸運有您』蹄下取得亞軍。當然，牠今次要越級挑戰，但正如我所說，牠習慣跟前競跑，每次都全力以赴。」

奧爾民的看法與一般人一樣，認為要擊敗「嘉應高昇」是不可能的任務，並表示大部分參賽者都以在總獎金中分一杯羹為目標。奧爾民說：「如果能跑獲亞軍、季軍或第4名已經很不錯，但世事難料，畢竟在賽事中甚麼都可能發生。」

奧爾民視香港為策騎事業的新基地，但也坦言如果能再度榮膺昆士蘭冠軍騎師是一件美事。奧爾民說：「我至今已經離開了8星期，其他駐昆士蘭的騎師剛剛將我趕過，而我目前仍只是落後5場頭馬。我之前因為征戰杜拜而離開了3星期，其後又因為被馬咬傷手指而一度缺陣6星期，所以今季在家鄉錯失了很多上陣機會，而他們才剛剛趕上我。」

奧爾民表示一直很嚮往到香港策騎，他迄今在港上陣約8星期共取得4場頭馬，他坦言這裏的競爭非常激烈，但他很享受。而奧爾民的妻子和一對子女都很喜歡香港，如果一切順利，一家還會在港居住一段日子。