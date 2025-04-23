唔好當佢流！兩匹巴林代表真係有計！

兩匹代表巴林的佳駟「奇力駒」及「名俠」，周日均會回師首本途程，冀能贏得豐厚獎金。

「奇力駒」去年7月攻下2000米一級賽巴伐利亞大賽，但本月初在美丹角逐2400米一級賽杜拜司馬經典賽時，卻在9駒中敬陪末席，今次將縮程回師2000米女皇盃。「奇力駒」能征慣戰，2月在沙特阿拉伯出爭新未來城草地盃，在「真命新帝」之後跑獲亞軍。此駒更擁有在沙田上陣的寶貴經驗，去年競逐香港盃在頭馬「浪漫勇士」之後取得第6名。

騎師范以誠相信「奇力駒」倘能重現最佳水準，加上改變戰略奏效，將有力與「歌利巨人」及「自由島」等強手一較高下。范以誠說：「馬兒上仗在杜拜的表現略為令人失望，但那是牠首次跑哩半途程，我認為太長了。牠當時曾經加速，我們都以為有望贏得獎金，但其後無以為繼，落敗情有可原。如果可以的話，我今仗想讓馬兒跟前一點，但問題是馬兒有時出閘緩慢，希望今仗抽到好檔位。牠在沙特阿拉伯一役表現甚佳，期望牠能夠保持水準，跑入前列。」

「名俠」曾勝出1600米表列賽Al Methaq Mile，今仗將競逐冠軍一哩賽，牠大前仗在沙特阿拉伯的二級賽1351草地短途錦標跑獲季軍，上仗則在美丹競逐杜拜草地大賽，以4個馬位之差不敵頭馬「神志勇進」，得第9名。

「名俠」曾在韋利安設於英國平地賽馬重鎮新市場的馬房受訓，其後轉投符定峰馬房，2023年轉往巴林服役，今年登上服役以來的巔峰。練馬師伊比軒說：「杜拜草地大賽是1800米賽事，所以我們決定遠征香港，因為牠是匹一哩馬，相信這個途程會更適合牠發揮。馬兒在杜拜草地大賽的表現不差，可惜受到了一些騎師因素影響，而牠在陣上也犯了一些錯。馬兒正處於最佳狀態，牠是匹好馬，而且易於訓練。」