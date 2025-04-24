【賽後報告】年少多好喘鳴　田泰安北海盜大逃冇事

是晚賽後報告撮要：

第1場：「鼓浪飛凡」氣管內有很多血。

第2場：賽後，賀銘年報告，「烈火駿馬」於接近700米處時受催策，其後轉腳及開始墮退。他說，他覺得坐騎有不妥，遂於過了500米處後收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第3場：田泰安（「電訊驕陽」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近200米處時，他容許坐騎向外斜跑，導致坐騎與「非凡時刻」互相大力觸碰，而「非凡時刻」因該次觸碰而嚴重失去平衡。小組判罰田泰安由5月14日星期三開始停賽，直至5月19日星期一才可再次出賽（2個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定田泰安的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

賀銘年（「旌鷹」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近100米處時，他容許坐騎在尚未帶離「非凡時刻」下向內斜跑，導致「非凡時刻」須勒避「旌鷹」。小組判罰賀銘年於5月18日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定賀銘年的不小心策騎程度屬第1級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

「翹峯」在運往跑馬地馬場途中顎部及右跗關節部位均輕微擦傷，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。趨近1000米處時在「運來伍寶」與「陽光寶貝」之間的窄位競跑之際勒避，當時「陽光寶貝」在「砂漿金剛」內側受緊迫。在此宗事件中，「翹峯」對騎師布文於轉彎時作出的努力毫無反應，而小組認為這是此駒須勒避的主因。末段在「非凡時刻」與「維港激流」之間受擠迫之際難以望空。

第4場：賽後，布文表示，「雷神太保」陣上搶口。被查詢時，艾道拿表示，「萬眾開心」於接近700米處時在「生生勝利」之後向內移入之際踢中該駒的後蹄，因而失蹄。艾道拿因於末段兩度對馬鞍前方位置正手用鞭而被警告。

第5場：賽後，楊明綸表示，首度在跑馬地上陣的「觀萬物」於首次轉彎時外閃，因而在收慢避開「天外迎天」之際走出外疊。小組認為此駒的走勢難以接受。「觀萬物」必須在香港的轉彎途程上試閘及格後，才可再次出賽。

第7場：「好多利高」開閘時以後足豎立，因而失地甚多。由於小組認為此宗事件與開閘同時發生，因此宣佈此駒為出賽馬匹。小組認為此駒的閘廂行為難以接受。「好多利高」必須試閘及格後，才可再次出賽。

第8場：「四季醒」接近100米處時在被「馬力」（潘頓）碰撞之際失去平衡，當時「馬力」在被騎師修正之際向內斜跑。小組嚴厲譴責潘頓，並告誡他必須較今次更早停止催策及修正坐騎。然而，小組認為騎師潘頓就在坐騎與「四季醒」互相觸碰前曾作出努力修正坐騎。小組也考慮了「馬力」在催策下內閃。

賽後，霍宏聲表示，他賽前打算讓「年少多好」領放，但儘管他於早段催策坐騎，坐騎卻未能展現足夠前速以抗衡「勝萬金」。他說，坐騎沿途走勢平平，其後在直路上受催策時發出呼吸聲。練馬師廖康銘表示，鑒於此駒是晚的走勢，他現時會讓此駒在下仗前短暫休賽。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血，同時也發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第9場：被查詢時，田泰安表示，他獲指示讓「北海盜」自外檔出閘後佔取前列位置，倘若賽事形勢許可，他也可選擇讓坐騎領放。他說，他於早段催策坐騎以遵從策騎指示，其後坐騎在「寶成智星」外側走外疊。他說，當他未察覺到有機會佔取有遮擋的位置時，他繼續催策坐騎上前，而坐騎於接近1200米處時得以切入領放。被查詢是否有機會於1200米處至800米處之間讓坐騎以較慢步速領放時，田泰安表示，由於坐騎跑來有點搶口，他須催策坐騎以切入領放，他不願過度向坐騎施壓以減慢步速，因為坐騎當時的走勢暢順。

練馬師賀賢確認所發出的指示，並表示他認為此駒於賽事早段及中段以過快步速領放而不利發揮。小組考慮了田泰安的解釋後，認為他在此情況下讓坐騎上前領放的策略屬合理，但告誡田泰安，小組認為他於1200米處至800米處之間應作出更大努力讓坐騎以可維持更久的步速領放，從而令坐騎有機會於直路上以勁勢衝刺。