對上一次法國代表贏女皇盃　好多後生馬迷未出世

冠軍賽馬日喺今個禮拜日隆重舉行，作為焦點賽事嘅2000米G1女皇盃，自2010年起唔係本地佳駟就係日本代表封王，最近3屆就由香港馬王「浪漫勇士」贏晒，而近10年亦見到「唯獨愛你」、「勝出光采」及「新寫實派」3匹東瀛賽駒建功。輪到今屆女皇盃，完成遠征中東之旅嘅「浪漫勇士」最近才返港，未能挑戰呢項賽事4連霸，難免影響主隊爭標實力，反而日本就有「先見」、「自由島」及「鍵琴高奏」三路興兵，似乎志在必得。不過，法國代表「歌利巨人」係全場國際評分最高賽駒，自然備受關注，只係對上一次有法國賽駒揚威女皇盃，究竟係幾時呢？

翻查資料，以往曾有英國代表「百威勝」(09年)同埋德國賽駒「星運來」(01年)贏過女皇盃，但講到法國馬贏呢項賽事，已經要數到1999年嘅「雞尾酒」，喺巫斯義胯下掄元，兼且造出2分0秒1嘅極快時間，亦係唯一贏過女皇盃嘅法國代表。而「歌利巨人」貴為去年英皇錦標得主，級數極高，去年尾遠征日本盃亦得第6名，今次以女皇盃作為2025年首戰，睇吓能否於蘇銘倫胯下建奇功啦。