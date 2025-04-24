【冠軍一哩賽】遨遊氣泡排10檔　輝哥認為大步馬無蝕底

「遨遊氣泡」今季大熟大勇，今季先後贏得3項一級賽，當中包括三冠系列首兩關董事盃及香港金盃，練馬師姚本輝上仗賽後更直言會考慮跑尾關2400米遮打盃，挑戰成為繼「翠河」後首匹可以喺同年度攻下三冠大賽三關嘅賽駒。

因此「遨遊氣泡」喺冠軍賽馬日會跑冠軍一哩賽定跑女皇盃，受到眾多馬迷關注，而幕後最終決定跑冠軍一哩賽，姚本輝解釋：「『遨遊氣泡』對上一場已經係兩個月前，新鮮感幫助下，跑1600米會比較輕鬆，況且一哩也是起家途程，如果要連續跑兩場2000米會比較辛苦。」

對於「遨遊氣泡」今朝抽籤排位，輝哥代表馬主抽到10檔，其後輝哥表示，不介意是個盲門檔步，本身屬於高頭大馬，外疊攝到好位推進，反而可以免於內疊受阻影響本身步韻，馬匹狀態就毋庸置疑，經過埋門試閘提升狀態水平，佢就相當滿意，至於今場對手，佢都認同係希斯家族名下嘅「樂觀派」。而輝哥表示即使今仗「遨遊氣泡」縮程跑冠軍一哩賽，遮打盃仍然係考慮之列，即使要增程800米亦唔係問題。

至於「直線力山」轉攻女皇盃，抽到5檔起步，姚本輝認為幫助甚大，因為馬匹本身後上性能，排得理想檔位，今次可以毋須留得太後，最終捨新勝1600米，出爭2000米女皇盃。輝哥坦言上場贏馬，畢竟是意外驚喜，因應本身賽績，亦展示咗本身始終以較長途程方合發揮。

其實「直線力山」前年曾在香港盃跑第4，但往後始終未能於國際一級賽取得突破，姚本輝解釋馬匹偏向慢熱，需要密密跑提升狀態，今季加盟其馬房，表現也是漸入佳境，揀回擅長途程出擊，輝哥坦言今場強手不少，絕對係一場硬仗，只有盡力而為，期望於今屆賽事可以交出好成績。