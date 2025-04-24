【主席短途獎】嘉應高昇剩低兩個檔位揀　馬主運氣好抽食胡4檔

主席短途獎，擂台躉「嘉應高昇」今朝抽籤儀式中，馬主梁錫光尾二上台，喺揀剩嘅4檔同7檔之中，結果抽到更佳嘅4檔，而7檔就留番畀壓軸「金鑽貴人」，兩匹新舊短途王，都可以講抽到理想檔位，但論檔位勝出次數，1至4檔分別都係贏過3次，比起7檔只贏2次，信心當然秤先。不過更重要係「嘉應高昇」今季銳不可擋，根本不受場地排檔限制，難怪馬主梁錫光對於周日機會，都表示有信心。

梁錫光透露「嘉應高昇」今季表現出色，對於今次出戰季內最後一次國際一級賽盛事，希斯同佢都抱有一定信心，而對手方面，佢就相當尊重傷愈復出「金鑽貴人」，畢竟屬於短途馬王級數，當然日本隊之中，佢認為莫雷拉策騎嘅「里見夢境」，將會係最大威脅。

希斯對於「嘉應高昇」抽到4檔絕對滿意，對於馬匹進度，經過上周四試閘，馬匹步入巔峰之境，會否落實出戰珠峰錦標，今仗能否順利贏馬，也是關鍵所在，而希斯坦言今次冠軍賽馬日，對於自己極具意義，因為由3位囝囝訓練嘅「樂觀派」終於來港應戰，父子若然能夠在是日賽事齊齊揚威G1，更加別具意義。

對於「樂觀派」來港後之進度，今朝露面嘅比安希斯，認為馬匹來港適應水土極佳，同時他很感謝自己未到埗前，爸爸代為打點，照顧這匹馬至為周到，今朝更加抽到2檔，亦大大增強爭勝心。