【賽馬以外】期待郭能下次返港幫馬迷簽名

出戰冠軍一哩賽嘅巴林代表「名俠」嘅配搭風波，終於塵埃落定，最後交畀英國好手司徒岳策騎。筆者相信當初應該冇人留意呢匹喺杜拜草地大賽只跑第9名嘅馬，估唔到因為用沈拿及郭能未能成事，惹起極大風波，依家啲馬迷都想知「名俠」最後跑成點。不過，筆者呢度都係澄清返，根據馬會賽馬事務執行總監夏定安嘅回應，佢話沈拿自2020年不獲發牌後，佢嘅獲發牌照資格並無任何改變，沈拿亦知道呢件事，反而就話郭能係符合資格申請呢類客串牌照，但馬會就冇收到郭能或其代表提出嘅訪港騎師牌照申請。

好喇。如果讀者有睇過郭能喺英國接受嘅訪問同埋佢就呢件事嘅回應，就覺得今次係一宗羅生門事件。郭能話收到嘅消息就係佢被禁止嚟香港，依家馬會就冇根本收到郭能嘅申請，咁即係邊個啱？咁筆者覺得畫公仔又唔使畫出腸嘅，或者舉個例子，如果有單嘢，明明有人同暗示申請都冇用，咁你仲會唔會咁傻，入紙申請？大家心照啦。所以呢單羅生門事件未必咁難明。

不過，既然馬會已經正式開腔，郭能係符合訪港騎師牌照申請嘅話，筆者好期待遲啲有香港馬主會搵佢嚟香港客串。其實都唔使筆者，有位新馬主立即喺關於呢單新聞嘅社交平台留言，話會叫游達榮搵郭能或沈拿嚟香港，幫手騎自己嘅馬，如果再次唔批就會寫信叫馬會解釋。只係筆者都要提吓新馬主，暫時如果唔係跑一級賽嘅話，應該冇咩可能搵海外騎師來港客串嘅。

當然，郭能喺香港發展多年，自然建立不少人脈，以往佢都為有「美麗」系、「加州」系嘅賽駒贏大賽。既然係咁，如果遲啲「美麗」系、「加州」系有馬跑大賽，咁啱又要搵人幫人嘅話，真係要畀個機會郭能，事關香港真係有唔少馬迷掛住呢位Ironman，想搵佢簽名都唔奇嘛。只係郭能都就快47歲，幾時退休真係未知，所以如果有香港馬主想搵佢返嚟跑一日，真係要趁早喇。

至於沈拿嘅情況，根據馬會嘅解釋，似乎就係自從佢喺「與龍共舞」事件，不再獲得發牌後，呢位情況一直都係無變，即係佢嚴格上係冇可能返回香港上陣，甚至佢自己都了解呢個情況。其實無論係筆者抑或馬迷，都知道有啲騎師係冇乜機會再次來港，就好似兩位來自巴西嘅好手蘇兆輝、波健士，同埋炒飯哥羅理雅，馬主、練馬師都唔會蠢到會想搵佢哋返嚟，之但係沈拿只係犯天條遮。既然馬會對呢位意大利好手嘅態度係咁決絕，好難唔令人諗起仲有其他原因。只係當中公平與否，真係得佢哋先知，或者咁講，係呢件事上面，沈拿係冇咁激動嘅，或者可以解釋部分原因啦。

■山無陵