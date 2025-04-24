【短途王復出】鄭明亮：麥道朗主動要求騎金鑽貴人！

由鄭明亮、鄭裕彤、鄭美美及鄭裕偉擁有的「金鑽貴人」將於週日(4月27日)在沙田馬場舉行的富衛保險冠軍賽馬日中復出，這匹由文家良訓練的頂級短途馬，經過久休後將列陣一級賽主席短途獎1200米，馬主鄭氏一家希望愛駒能重拾佳態，再於綠茵場上交出好成績。

「金鑽貴人」為2023年主席短途獎盟主，也是2022/23年度馬季香港最佳短途馬，但於2024年4月勝出二級賽短途錦標1200米後，馬兒因健康問題缺陣逾1年，期間曾接受左前球節手術，然而，此駒最近兩課試閘均以出色的表現率先衝線，顯示牠已準備就緒，力爭出道以來的第5項一級賽勝利。

已養馬多年的鄭明亮表示：「作為馬主，有耐心確是相當重要，我們一直對『金鑽貴人』抱有期望，雖然休賽一段不短日子，但馬兒復元後進度良好，情況一直都很穩定，我們都有信心牠終有一日可以在賽場復出作戰。」

「現在見到牠在富衛保險冠軍賽馬日復出，角逐一項兩年前牠曾勝出的同一場大賽，實在令我感到高興，也相當期待週日的來臨。牠在休賽期間，我都抱平常心，並不急於要求練馬師催迫馬兒，但文家良及他的團隊實在相當出色，馬兒現已完全康復，並準備好接受挑戰。」鄭明亮續說。

鄭明亮指出，「金鑽貴人」是匹鬥心十足，甚具意志的好馬，週日之戰將具爭勝實力。

他說：「馬兒在近課的試閘表現十分出色，牠看來躍躍欲試，主動肯走，我們都喜見牠重拾佳態，希望今次牠能交出好表現，我有信心牠可以前列歸來。」

鄭明亮同時表示，今次是麥道朗主動提出要求為「金鑽貴人」策騎，出爭週日的大賽。

他說：「麥道朗主動接觸文家良的馬房團隊，希望能夥拍『金鑽貴人』角逐主席短途獎。馬兒曾在麥道朗胯下建功，足證人馬合拍，有這位世界級好手效力，令我們信心倍增。」

「當然，今仗包括有『嘉應高昇』在內多匹強勁對手，實在也不易應付，但我們會全力以赴，希望到時大家能馬兒打氣支持。」