【女皇盃】贏家排1檔　馬主David Price超開心！

紐西蘭佳駟「贏家」將於本週日（4月27日）在沙田競逐富衛保險女皇盃2000米一級賽。該駒馬主之一David Price今早（4月24日）在沙田馬場亮相圈舉行的排位抽籤儀式上，為這匹多項一級賽盟主抽得1檔後難掩興奮之情，他相信這個檔位可讓馬兒完美地發揮策略。

他說︰「我們非常高興。馬兒是匹前領型賽駒，能抽得靠近彎位的檔位實在理想。倘若馬兒排11檔的話，我們會受到很大壓力。我們事前希望抽到1至5檔起步，最終抽得`檔真是最好不過。」

這匹「勁震撼」子嗣本週在沙田操練時走勢吸引了觀操客的目光。David Price續道︰「馬兒十分強悍。當看到牠在陣上追趕對手時，自然會讓人聯想起《大白鯊》的背景音樂。牠的表現一向非常出色。」

「贏家」雖至今未曾在沙田出賽，但在週日一仗有好手襄助，由7屆香港冠軍騎師潘頓執韁。潘頓今晨策騎這匹6歲馬進行草地快操。

這對人馬組合今仗將面對多匹強勁對手，包括在法國受訓的佳駟「歌利巨人」，此駒將自偏外的9檔起步。

然而，「歌利巨人」的其中一位馬主Baron Philip Von Ullmann表示，這對馬兒並無重大影響。此匹5歲馬是他的家族數十年來用心培育馬匹的成果，於去年7月揚威英皇錦標2392米一級賽，今仗將力爭取得第2項一級賽頭馬。

他說：「輪到我抽檔位的時候，所有好檔位都已經給人家拿了。我打趣說，我想將抽到的九號上下反轉。」

「我們在英皇錦標自6檔起步，那明顯是我們的幸運數字，但現在的幸運數字可能是9了。只要不是11或1檔，其餘所有檔位都可以。」

「我們一家培育出『歌利巨人』這樣的良駒，反映我們一直以來成績也不錯。我們培育出此駒的父系，該血脈可追溯至1915年。我們也培育此駒的母線賽駒，至今已有6代。」

日本代表在富衛保險女皇盃的往績彪炳，而「先見」的馬主及練馬師都很滿意這匹7歲馬今年抽得6檔。此駒於2023年及2024年角逐此賽時均在「浪漫勇士」之後跑入亞席。

「先見」的策騎員清山康成說：「由於牠起步不太好，我們一直希望避免抽到過於內疊的檔位。幸好我們抽到正中央檔位，應讓我們能靈活應付陣上任何形勢。我們將會跟練馬師和騎師商討戰略，決定我們的部署。」

「自由島」也擁有在沙田上陣的寶貴經驗，曾於去年12月在與今仗同程的浪琴香港盃2000米一級賽交出上佳表現，僅不敵「浪漫勇士」跑獲亞軍。儘管過去28屆賽事從未有排11檔的賽駒能夠獲勝，但「自由島」的策騎員片山裕也對抽到此檔位毫不擔心。

他說：「最重要是牠能夠發揮自己的水準。我們不認為抽到大外檔是不利條件。」

2023年日本打吡大賽2400米一級賽冠軍「鍵琴高奏」在去年浪琴香港盃緊隨「自由島」跑獲季軍，今仗將從10檔起步。練馬師堀宣行將與此駒今仗騎師連達文擬定戰略，希望馬兒能夠交出好表現。

堀宣行說：「賽前的天氣和跑道狀況看來有很多變數。我們將考慮所有因素，包括對手的實力，與馬主和騎師制定最佳策略，力求讓馬兒交出最佳表現。」

曾攻下巴伐利亞大賽2000米一級賽的巴林代表「奇力駒」抽到2檔，而肩負主隊奪冠希望的應屆寶馬香港打吡大賽2000米冠軍「百賀飛駒」將須克服8檔出閘的因素。