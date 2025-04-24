今期大賽日三T$1200萬　六寶獎$1000萬！

今期富衛保險冠軍賽馬日，三T及六寶獎均有巨額多寶，預計10元一注獨中，三T派彩高達1200萬元，而六寶獎則可獲得1000萬元，大家又可以刀仔鋸大樹。

三T編在第4場至第6場，留意潘頓坐騎極惡兼全部排好檔，頭尾關第4場及第6場的「開心寶寶」及「真心傳奇」排在3檔及2檔起步，計勇態、實力及形勢均突出，次關第5場「嘉應高昇」也抽得4檔起步，相信大家今次可以放心追潘頓數胡，三T就用潘頓坐騎做馬膽。

至於六環彩編在第5場至第10場，博六寶獎的話，3場G1可吼實戰績強勁的過江龍。第5場主席短途獎1200米，4匹日本代表參戰，配莫雷拉的「里見夢境」上仗出戰高松宮紀念賽後上甚勁，擊敗「奈村佳盈」取得首場G1獎盃，此匹「龍王」囝囝與雷神至今3次合作全上名，人馬極為合拍，抽得6檔起步，乃「嘉應高昇」最大威脅。

第7場富衛保險冠軍一哩賽，澳洲代表「樂觀派」有望挑戰港隊擂合躉「遨遊氣泡」，此匹19捷超級良駒曾在覺士盾與香港馬王「浪漫勇士」鬥至叮噹馬頭僅敗獲亞，其後同澳洲馬后「珍蓮驕驥」互有勝負，級數極高，由熟悉沙田馬場的韋紀力操刀，必要重視。

第8場富衛保險女皇盃2000米，上年奪下英皇錦標G1的「歌利巨人」佔盡優勢，此匹法國代表跑好快地亦合適，配蘇銘倫機會壓一。

第9場「飛輪步」由上仗12檔得殿軍，變成今次配潘頓排5檔，幫助甚大，秤先。第10場也要吼實潘頓接手的「光年八十」。