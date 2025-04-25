失意杜拜世界盃有後話　青春永駐賽前被困馬格40分鐘

練馬師矢作芳人，昨日於官方平台練馬師矢作芳人，昨日於官方社交平台中，講述有關杜拜世界盃賽日，麾下「青春永駐」賽前抽取尿液測試的不快經歷，要求當地馬會改善，同時亦發表了杜拜賽馬會發出函件回應事件。

矢作芳人首先強調賽後超過三個禮拜，才公布「青春永駐」因為遲遲未能抽取尿樣本，被困守黑房等待樣本一事，並非為馬匹落敗找藉口，畢竟屬於已發生嘅事實，去函杜拜賽馬會只是期望可以在日後得以改善問題，如今既然官方作出回應，遂一併對外公布事件始末。

就當日事件發生，矢作芳人指出由於先前場次要為「真命新帝」出戰杜拜司馬經典賽打點，「青春永駐」抽取尿液樣本程序，由助理練馬師荒木裕樹及馬房員工渋田現場執徰，並且提供今之事件證供。

事緣「青春永駐」於杜拜世界盃賽前被賽會選中隨機驗尿嘅參戰馬，「青春永駐」因未有尿意，被尿液測試職員，着意帶到一處陰暗嘅指定馬格採取尿液，馬匹隨行手足不能陪伴在側，結果令「青春永駐」喺陰暗處逗留近40分鐘完成抽取樣本後，接馬返回配鞍處已經接近開賽時間預備上陣。

矢作芳人指出馬匹情緒明顯受到影響，賽前比起過往顯得非常緊張情緒困惑。現場最後要由5位員工合力才能完成配鞍，馬匹因此耗費大量體力。矢作芳人質疑賽會對賽前隨機採取尿液樣本流程嘅透明度，包括於黑房採取樣本及樣本採取所需時間。當然練者表示並非要會方就事件負責，只係希望賽會能夠正視並改善問題，無謂令馬匹情緒受到不必要影響。

至於杜拜賽馬會嘅回應，指出賽日有9匹賽駒需要接受隨機尿液測試，當中有7匹賽駒可以喺賽前提供尿液樣本。其中一匹更於測試中心馬格逗留35分鐘的賽駒，最終贏得賽事。

而且透過翻查閉路電視後，指出當日「青春永駐」只於尿液測試中心逗留26分鐘，而非40分鐘。

會方更就「青春永駐」抽取尿液樣本流程時間，於函件中一一列出。況且「青春永駐」於賽前及賽後一小時如未能提供樣本，其實改為要求賽駒提供血液樣本作測試。杜拜賽馬會最終承諾，會檢討今次事件，期望於往後杜界世界盃賽日，為參戰賽駒提供更完善之安檢措施。