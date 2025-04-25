樂觀派跳夠三課草　希斯父子會心微笑

今天陰陰雨濛濛，海外賽駒原本安排有3駒跳草，分別係出爭冠軍一哩賽一對澳洲代表「樂觀派」、「御皇贊助」，巴林代表「奇力駒」，不過臨時柯打有變，就係同屬巴林今期賽事嘅話題馬「名俠」，先前係報咗試泥地，結果今朝由外籍助手跳草，不過就只係慢工夫輕舒步伐。

講到今次冠軍賽馬日嘅海外賽駒操練，由希斯三位公子訓練嘅「樂觀派」，就肯定最搶睇，事關連埋今朝操練，由上周抵港至今，已經跳咗3課草地，當然星期二一課因為落雨泥地跑道狀況起變化，希斯為馬匹安全為前提，轉草出試，結果連埋今日跳咗3課草地，睇怕呢個都係外隊馬跳草最多嘅一個紀錄。

咁啱今朝又係雨濛濛，不過「樂觀派」一早報咗名係跳草地，原本同「御皇贊助」一齊行出路，結果佢就慢慢行至對面至直路起步，就連較遲出跑道嘅「奇力駒」，亦先佢開步操試，結果「樂觀派」慢條斯理，獨自一駒出試，希斯自己一早走上會員席看台睇住，而囝囝比安希斯就响跑道旁打點，操完仲跟住隻馬返去隔離營，更加向在旁記者，表示馬匹同佢今朝一樣咁開心，睇嚟對於呢課操練相當滿意。

至於巴林代表「名俠」，原本跟住泥地出試大隊前進，但係最後就企响草地跑道準備開步，成為臨時加課跳草嘅海外賽駒，亦係呢匹馬來港後嘅首課草地操練。