首遇金鑽貴人！嘉應高昇衝短途3冠王！

冠軍賽馬日將於周日上演，重頭戲3項一級賽成為矚目盛事，列陣主席短途獎的擂台躉「嘉應高昇」力爭季內8連勝，而且已勝出香港速度系列首兩關，先後捧走百週年紀念短途盃與女皇銀禧紀念盃，若然順利過埋尾關，便能成為短途3冠王，兼袋走500萬元特別獎金。

希斯馬房短途新貴「嘉應高昇」周日冀延續今季不敗神話，如果這場頭馬真的到手，將會為牠帶來兩項紀錄，先是追平「美麗傳承」（2018/19年度）及「金鑽貴人」（2022/23年度）成為第3匹一季8捷佳駟，與此同時也是繼「活力先生」、「喜勁寶」、「精英大師」（2次）及「金鑽貴人」之後，成為香港賽馬史上第5匹短途3冠王。

環顧今屆主席短途獎，外隊清一色為日本馬，「嘉應高昇」將要接受3匹新面孔挑戰，分別是上一匹短途3冠王「金鑽貴人」，以及日本代表「野田冰峰」與「榮進劍豪」，其餘皆屬蹄下敗將。「金鑽貴人」級數毋庸置疑，但比起一匹銳不可當之4歲馬，本身欠缺熱身便要復出打硬仗，難有言勝把握，更何況是其餘本地對手也難構成威脅。

里見夢境最強對手

抽得4檔起步的「嘉應高昇」，唯一威脅落在日本賽駒「里見夢境」身上，去年12月與「賢德之君」來港出戰香港短途錦標跑獲季軍及第11名，當中「里見夢境」返回日本後由莫雷拉策騎攻陷一級賽高松宮紀念賽，銳氣正盛捲土重來，且看能否成為「嘉應高昇」攔路虎。