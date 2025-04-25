【主席短途獎】潘頓決心嘉應高昇與對手鬥燒

潘頓周日主策「嘉應高昇」出爭1200米一級賽主席短途獎，他計劃採取一貫策略，善用馬兒的凌厲前速。

潘頓表示不希望今仗遇上慢步速，而「嘉應高昇」有力主宰賽事的形勢，他說︰「如果可以訂製馬匹，你一定會訂製牠。牠的態度無可挑剔，回到馬房後會吃光飼料，很快便回復體力，也能完成所有任務，確是一匹惹人喜愛的佳駟。牠躍躍欲試，很想到跑道上操練，每次步出跑道後都會集中精神，邁步向前，做妥一切要求。」

「嘉應高昇」復課後曾在沙田試閘一次，潘頓表示：「牠的試閘表現一貫地好，試閘後的操練安排相同，而牠表現穩定。」

潘頓早前養傷期間，「嘉應高昇」出爭女皇銀禧紀念盃時改由田泰安執韁，他說：「能夠看到馬兒增程至1400米並且勝出，實在令人振奮。當時馬兒在約300米處看似失去平衡，後勁不繼，而且對手看來會超越牠。然後馬兒轉腳，再次加速上前，末段走勢強勁，可見牠有濃烈的爭勝心。當牠需要再次加速時，牠就會做到。」

潘頓表示「嘉應高昇」跑法靈活，毋須主動領放，而馬兒喜歡快步速，在快步速的賽事中極具威力，他說：「牠在快步速下能夠輕鬆上前，繼而加速並拋離對手，牠在此情況下可以領先對手一段距離。」

潘頓表示排在「嘉應高昇」外側的對手速度較快，因此他會於早段積極催策馬兒，善用牠天生的前速。潘頓說：「我不希望首個彎位前的步速太慢，令多駒擠在一起，我想嘗試略為分散馬群。我會利用牠的前速，若有其他馬匹試圖超越牠，牠們便要消耗一點氣力。」

潘頓指主席短途獎日本代表「里見夢境」，上仗揚威高松宮紀念賽，目前正值勇態。潘頓表示：「該駒抽得有利的6檔，有望再次佔得好位，緊隨領放馬競跑。加上牠出賽次數相對較少，因此我們重視牠。，而『驕陽明駒』曾多次在『嘉應高昇』之後跑得接近，也不容忽視。」