蔡約翰開金口　4匹G1參戰馬逐隻講！

「永遠美麗」周日競逐冠軍一哩賽，盼成為歷來第5匹蟬聯此賽冠軍的賽駒。「永遠美麗」去年角逐冠軍一哩賽時在黏地上一放到底，最終擊敗「金鎗六十」等良駒摘桂，打開一級賽勝門。

蔡約翰說：「馬兒看來一切正常，我預期牠會交出好表現。牠近況不錯，狀態相當好。我覺得上仗有幾匹馬雖然落敗，但情有可原，牠應是其中一匹。牠賽後狀態良佳，多次試閘也交出好表現。」

同屬蔡約翰麾下的「紅運帝王」去年出爭冠軍一哩賽跑獲亞軍，此駒周日也會出爭此賽。蔡約翰說：「『紅運帝王』鬥心濃烈，享受比賽。馬兒至今一直與實力強勁的對手作賽，而牠的實力也有所提升，表現非常準繩。」

同屬蔡約翰馬房的「驕陽明駒」季內雖尚未打開勝門，但6戰全部入位，包括3度在一級賽跑入亞軍，此駒將角逐1200米一級賽主席短途獎，蔡約翰說：「『驕陽明駒』沒問題，周日一仗出馬不少，但牠近績絕佳，每仗都交出佳作，希望牠能一直保持水準至季尾。牠總是全力以赴，每次都交出與評分相符的表現。」

蔡約翰旗下另一佳駟「安騁」去年在香港瓶取得第4名，前仗於香港金盃僅不敵「遨遊氣泡」，此駒今仗將挑戰2000米一級賽女皇盃。蔡約翰表示：「我們很期待『安騁』今仗的表現，雖然陣中有數匹享負盛名的賽駒，但我認為馬兒在港表現出色，在國際賽事中也有不俗演出。我希望牠今仗再有佳作，贏取豐厚的獎金。」