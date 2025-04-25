歌利巨人攻女皇盃　練者尊重日本強敵

練馬師葛威法周日派出「歌利巨人」競逐2000米一級賽女皇盃，他深信這匹現年5歲的鎮倉寶有力摘下桂冠，成為繼1999年的「雞尾酒」後，首匹揚威此賽的法國代表。

「歌利巨人」上仗於日本盃只取得第6名，但葛威法希望馬兒受惠該仗經驗，加上自2023年以來首次縮程回師2000米賽事，能夠重現去年攻下英皇錦標的優異表現。

葛威法說：「遠征日本是因為預料有快步速，但我們抽到1檔，被困守內欄，所有際遇都對牠不利。那仗對牠來說是重要經驗，因為起步點在看台前，一切都是全新環境，但牠仍能交出不俗表現。我們的部署是讓牠在開季首仗縮程角逐此賽，當然之後會再次增程，但我們會盡力爭勝，並希望出現偏快步速。當牠能展現速度時，是匹非常出色的賽駒。」

葛威法已計劃「歌利巨人」於今年稍後時間再次出爭日本盃，並非常尊重「先見」及「自由島」兩匹對手，但相信「歌利巨人」今仗有力擊敗該兩駒，他說：「看來我們在世界各地遇到的主要對手都是日本賽駒，牠們血統優良，非常出色，但我對自己的馬兒信心十足。」

「歌利巨人」跑中距離素以加速凌厲著稱，也因後肢動作獨特而廣受喜愛。葛威法表示：「馬兒天生就是這樣，只是牠的步行方式，確實令人注目。牠的動作沒有問題，而有這種步姿的出色賽駒實屬罕見。我記得牠角逐皇家雅士谷一仗前，在亮相圈內一對後肢均這樣行走，當時我心想『天啊』，但馬兒慢踱及加速時表現卻令人印象深刻。牠的身體機能很好，只是步姿較獨特。牠有時會這樣，有時又不會，很有個性。」