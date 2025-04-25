大賽日梗係要晒威水！

呂健威今季於大賽日子縱使沒有「金鎗六十」光環加持，但整體成績依然亮眼，去年12月國際賽日，8駒出戰四喜臨門，而上月打吡賽日，9駒出戰3贏3位兼且揚威打吡。來到明日賽事，共遣12駒參戰，再有莫雷拉與韋紀兩位高手相助，除為「禪勝輝煌」與應屆打吡冠軍「百賀飛駒」分途誓師，另外的「江南勇士」與「笑傲江湖」，贏面也是呼之欲出。

上次打吡賽日呂廐由莫雅、莫雷拉以及韋紀力3位客串騎師包辦3W，明日因緣際會，再有莫雷拉與韋紀力客串，就雷神季內返港為「包裝」系已經摘下2W，韋紀力更厲害，「百賀飛駒」以處女馬爆冷贏打吡，配合明日大賽日子強勢而臨，兩位福將有緣再聚，練者當然不會錯過合作機會。

雷神明日率先為呂廐策騎「江南勇士」打頭陣，無疑楊明綸今季主理此駒極具默契，但以目前身處四班頂評分，一再以輕磅騎師騎重磅馬，縱有實力但死鉛負擔相對增加，上場末段3駒纏鬥，雖然力壓今次再同場「東方飛影」得亞，臨門仍以短頭不敵頭馬「開心五月」，今次加強配搭換上雷神增程出爭1800米，弱旅場合補中機高。

百賀飛駒挑戰女皇盃

至於「笑傲江湖」與客串騎師更有緣，分別由馬昆及莫雅兩位英國騎師贏過，今次換上南半球高手韋紀力，人馬更是異地重逢，此駒於澳洲7戰4勝，其中2W正係由韋紀力操力，對於馬匹跑法及潛力，更加心裏有數，練者用人有針對性部署，與「開心寶寶」各為其主，力求3捷；另再騎「百賀飛駒」出戰女皇盃，4歲精英向年長精英挑機，大賽當前鬥志毋庸置疑。