【分分制勝】沒有勇士阻撓　女皇「自由」了！

第8場一級賽2000米，女皇盃，缺少香港馬王「浪漫勇士」爭奪4連霸，港隊5駒級數明顯低一截，比較上以應屆打吡盟主「百賀飛駒」較好，當然剛戰受惠於極有利形勢才險勝，實力未算證明太多，論態則持續進步，估計只可爭取3至6名。

3匹日本代表馬「先見」、「鍵琴高奏」及「自由島」俱跑過田草2000米且曾上名，路程性能有晒根據，同場再沒有「浪漫勇士」阻撓，可霸頭位。「自由島」前仗香港盃拚入亞軍，只負頭馬個半馬位，本身已彈開隊友「鍵琴高奏」1乘多，畢竟受讓4磅頗為着數。

「自由島」上仗出戰杜拜草地大賽，小休3個多月復出，且沿路走外疊才失常，敗勿作準。經過一場熱身後回港出戰，狀態方面肯定好過上仗，本身跑法可跟可追，極具彈性，川田將雅如非取位太蝕，鬥後勁根本無懼任何強手挑戰。

「先見」今仗起用麥道朗客串，戰鬥力急升。不過，此駒自去年10月角逐覺士盾之後，演出有下滑迹象，打疊兩仗落敗。前仗有馬紀念賽或許對手太強，上回復出角逐金虎賞，遇上馬匹大逃形勢，在後卻毫無還擊之力。而「先見」抵港後，晨課亦有冒汗情況，感覺狀態並非最佳時候，有賴本身級數及麥道朗搭夠。

至於全場評分最高的法國代表馬「歌利巨人」，本身跑哩半成績較佳，今仗首度征港，出戰2000米，路程或許嫌短多少，除非出現頗快步速形勢，否則較難撼低「自由島」，拖腳為宜。

■明治朗