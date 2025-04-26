【女皇盃】奇力駒力爭為巴林王位第三繼承人攞威

冠軍賽馬日周日舉行，慣於派馬遠征的練馬師納斯，將首次派馬來港參賽，希望能助巴林王室達成揚威香江的願望。

現年54的納斯目前暫居巴林練馬師榜次席，今次派出在德國出生的「奇力駒」角逐女皇盃，騎師范以誠將穿上代表Victorious馬房的紅白色綵衣上陣。Victorious馬房的創辦人Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa是巴林的王子、王位第三繼承人及皇家衛隊司令，也是杜拜酋長Sheikh Mohammed的女婿，擁有逾百匹現役賽駒，交由5名在英國設廄的練馬師及巴林的1個馬房訓練。同時，他也是馬匹耐力賽的頂級好手，去年在法國Montpazier蟬聯國際馬術總會160公里賽事的冠軍。

納斯於2012年在美丹舉行的杜拜世界盃賽馬日派出愛駒「大激鬥」角逐杜拜金莎軒錦標，結果在范義龍胯下凱旋，為他在國際馬壇打開知名度。該場勝仗中，「大激鬥」擊敗了亞軍「火箭人」及季軍「天久」兩匹名駒掄元。納斯笑說：「那是我作為練馬師的最重要勝利，當時是2012年。我仍然期待揚威杜拜世界盃，一直在尋找那匹頭馬。」

納斯當年在英國新市場舉行的Tattersalls現役馬匹拍賣會，以10萬堅尼從皮仕高爵士馬房購入「大激鬥」，此駒於兩歲時為皮仕高爵士取得5捷，轉至納斯名下後為他帶來5場頭馬。納斯說：「我很敬佩皮仕高爵士，馬兒為我贏得勝仗，他也十分高興。他以能把握最佳時機售馬見稱，卻錯過了『大激鬥』。以10萬堅尼的購入價來說，牠可謂非常超值。」

「奇力駒」則來自德國，曾為練馬師薛根取得3勝，在巴登巴登勝出二級賽後被Victorious購入。「奇力駒」首次由納斯訓練後，轉投法國練馬師雷拿及雷恩馬房，期間曾在慕尼黑競逐一級賽巴伐利亞大賽，擊敗德國打吡盟主「月正滿天」而摘桂。「奇力駒」去年12月猶在雷拿及雷恩麾下時，也曾來港角逐香港盃，取得第6名。

納斯相信「奇力駒」尚有進步空間，該駒今年2月在二級賽新未來城草地盃負於「真命新帝」得亞軍，交出轉廄後最佳表現，翌仗於杜拜司馬經典賽包尾而回，納斯解釋說：「我們首次安排牠增程至2400米，證明不適合牠發揮。馬兒是匹質素不凡的賽駒，但需要時間重拾狀態。實際一點來說，我們希望馬兒能在女皇盃中跑入位置。」