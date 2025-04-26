明恰對手排外檔　潘頓：贏家放唔出會好意外

新西蘭佳駟「贏家」周日爭奪女皇盃冠軍寶座，這匹4項一級賽盟主來港後克服了一些小阻滯，已為爭標準備就緒。「贏家」來港後曾接受治療處理左後蹄膿腫破裂的情況，並一直接受獸醫監察，最終獲獸醫批准參賽。

「贏家」近3仗在新西蘭勝出3項一級賽，兩仗為2000米，另一場則是1600米。練馬師馬晏殊說︰「馬兒的後蹄曾出現膿腫，但這只是小問題。我們一直協助馬兒回復十足狀態，牠目前狀況良好。馬兒正值勇境，我們知道牠來到這裏時只需基本操練來保持狀態。」

潘頓指「贏家」對上4仗全勝，顯然狀態良佳，他說：「牠近來在較高水平賽事的表現相當穩定，能夠應付左轉或右轉，以及不同場地狀況，可見性能廣泛。」潘頓表示日本賽駒一向實力強勁，國際評分未有充分反映牠們的能力，因此周日一仗對「贏家」而言猶如升班角逐，潘頓說：「牠們有時得不到應有的重視。而『歌利巨人』也是匹佳駟，顯然具備上佳賽績。如果牠能夠交出最佳水準，看來甚具勝望。牠跑哩半應會較2000米更合發揮，因此我們將有機會一爭。」

「贏家」首天在沙田出操時顯得不太專注，操練時注視着大銀幕，而昨天由潘頓策騎在草地跑道上快操時情況一樣，望着廣闊的沙田馬場看台。潘頓說：「馬兒四處張望，所以操練表現未如預期，我已嘗試讓牠專心在直路上操練。但我滿意馬兒收操後的狀況，沒有發出喘氣聲。馬兒現時狀態十足，今仗抽得1檔，主要勁敵都排在外檔，牠們必須決定要上前還是留後。我們可以讓馬兒起步後立即上前，在首個彎位取得領先，然後見機行事。」潘頓表示如果「贏家」未能領放，他會感到意外。

其實，馬主兼育馬者David Price及Mark Freeman之前曾將「贏家」售予香港，但當時該駒因X光檢查問題而未能通過獸醫檢驗。派斯說：「牠兩歲時，我們曾以100萬紐元將牠賣出，但牠未能通過獸醫檢驗，因為X光檢查發現小毛病。我們的獸醫說這對牠影響不大，可以安排牠出賽，或是幫牠除掉骨刺，然後再進行檢驗，但我們決定讓牠上陣。我們沒有處理過這個問題，但馬兒完全不受影響，這顯然因禍得福。」