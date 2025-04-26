中內田充正有信心憑雙雄攻破女皇盃

日本代表「先見」在對上兩屆女皇盃均不敵「浪漫勇士」而屈居亞軍，隨着今屆「浪漫勇士」缺陣，「先見」有望在這項大賽脫穎而出。

7歲賽駒「先見」從未攻下一級賽，但卻一再在大賽中交出優異表現，包括在面對如「春秋分」及「精緻之道」等勁敵之下仍能跑入三甲。

練馬師中內田充正於周六晨課後表示：「『先見』已慣於征戰香港，對四周環境感到舒適自在，備戰方面也一切順利，沒有任何問題。在有馬紀念賽一役，2500米的途程對牠來說太長，至於今年的金虎賞，沿途形勢發展未盡合其發揮。今次我們再戰香江，是因為女皇盃的途程及舉行時間均相當合適，相信牠可發揮出最高水準。」

中內田充正也會派出於2023年橫掃日本雌馬三冠大賽的「自由島」角逐女皇盃，此駒去年來港出爭香港盃，結果僅以個半馬位之差不敵「浪漫勇士」而跑獲亞軍。「自由島」上仗於杜拜草地大賽只能以第8名衝線，但中內田充正有信心「自由島」回師沙田馬場的2000米賽事可以重振聲威，他說：「杜拜一役牠未能交出我們所願的最佳水準，主要原因是該仗是牠休後復出之戰，但跑過該仗之後，牠的狀態可望得以提升。『自由島』向來跑2000米途程的表現較佳，事實上牠的狀態比起上仗確有進展。」

相比起「先見」，「自由島」抽得較為不利11檔，在過去28屆女皇盃中，未有自此檔位起步的賽駒能贏得賽事，中內田充正說：「我會與騎師研究，結合當日場地狀況再決定我們的戰術。」