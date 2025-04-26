【進階選項】歌利巨人登基

第5場主席短途獎，不花太多筆墨，「嘉應高昇」能力已強，抽4檔就不會像12月般排11檔花費頗多氣力切入，相信再對「里見夢境」及「驕陽明駒」可以輕鬆彈甩，最重要是可以應付任何場地。日本4駒中，「賢德之君」臨時變陣由西村淳也換上川田將雅，後者雖是日本一哥，但在港發揮幫助不大。反而「野田冰峰」換上連達文更值憧憬，這匹「滿樂時」子嗣上仗杜拜阿喬斯短途錦標走最內欄似乎不太合腳法仍得第4，今回師右轉1200米內檔守靚位跑，後追入三甲不奇。

第7場冠軍一哩賽，似乎是「遨遊氣泡」大戰「樂觀派」局面，兩駒都步入中年只相差一歲，前駒今季氣勢如虹，尤其上場香港金盃意外多多仍輕勝，回師一哩把握更大。「樂觀派」是9項一級賽冠軍，在當地左右轉皆宜，不過亦連場硬拚。幸好抽到2檔起步，對這匹有速度賽駒可居中競跑，計數覺士盾僅敗於「浪漫勇士」少許，即使今次作客憑實力亦夠贏。「地神力」抽大外檔；「御皇贊助」則活侯陣營遠征成功率不高，剩下要回主隊馬，加面箍兼綁脷跑的「錶之銀河」及抽內檔的「祝願」均可威脅。

第8場女皇盃，原先認為是「歌利巨人」鬥「自由島」之局，可惜後駒抽到11檔，雖然去年香港盃亦是留前鬥後得亞軍，但如今跑法可能要更被動，上場杜拜之敗可歸咎於欠熱身，加上雌馬在酷熱天氣下發揮不出水準，因檔差轉作配腳。步姿怪怪的「歌利巨人」以往主攻哩半，亦是上年英皇錦標得主，年尾日本盃以外隊馬身份跑第6名，已是甚佳名次，可惜當日步速太慢不就，今次9檔估計蘇銘倫會先居中，倘步速太慢的話上前亦不奇，級數高跑法夠彈性。至於日本兩駒，7歲「先見」兩度在此賽奪亞，如今因川田選策廐侶才換麥道朗，希望不算太遲。「鍵琴高奏」雖有喘鳴毛病，但既在香港盃得季亦證明適應，堀宣行歷來派馬來港18次參賽，共得5冠2亞6季2殿及一次第5名，只得兩匹不入前5名，點都要拖一票。