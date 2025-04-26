【張基焦點】八駿福昇加眼罩掂

告東尼最近人逢喜事，剛周三谷戰憑「三代同心」及「快路」起孖，日前更娶新抱，而在周日大賽日，亦派多駒參戰，尾場雙龍出海，「八駿福昇」才是馬房首選兼用王牌，轉配備變身不奇。另外，「舞林密碼」有能力，在二班孭輕磅上陣不能忽視。「金創福威」單計備戰似乎不是想等落到五班，而「祥龍駒」上仗已開始跑近，評分有利之輩要吼實。

第10場三班1400米，「八駿福昇」來港已一段時間，一直有正常操練，上仗賽前搏命操，兼有5課大閘，擺明急進，可惜初出表現平平，復課立即再做工夫，近期加眼罩快跳效果理想，畢竟於愛爾蘭用此配備贏馬，奧爾民唔騎「暴風之子」揀騎此駒，有冷門機會。

第4場四班1400米，「舞林密碼」今季健康正常狀態長期見好，方嘉柏的確保養得宜，令馬匹連場有好表現，上仗放頭肯定不是最佳跑法，今次抽4檔只負112磅，若能跟好位相當好跑，要吼。

第2場四班1200米，「金創福威」上仗初戴眼罩跑，試馬味甚濃，結果沿途無遮擋下亦有走勢，復課後試兩課大閘，擺明出擊，抽2檔應該可以搵到遮擋，有權變身。

第3場四班1400米，「祥龍駒」來港後有點蹉跎，於英國兩勝膠沙地，最終於香港減夠分後早前於泥地出擊，反而跑得更差，剛戰回師田草1400米卻有頭有尾得第5名，反映評分已減過龍，未交代之輩狀態算穩定，今回抽好檔可起作用。