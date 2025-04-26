【獨門秘技】重新出發「但求開心」

一二班賽事經常都出馬不足，以往可能有較多高分自購馬，但現時極大部分馬主引入的自購馬都係六十餘分，輸幾場便可跑四班賽，反而能一路贏上到高班例子不多，亦因此一二班賽事往往水準不高而馬匹實力較平均，輕磅分子便有機可乘，近期的高班賽頭馬便有「加州動員」116磅，「得道猴王」117磅，「開心寶寶」112磅，今期除3場一級賽外，最高班為第4場二班1400米，10駒角逐，捧全場最輕磅的「但求開心」。

「但求開心」季初同程5戰取2勝3位，但因要爭分跑打吡兼考驗長力，所以之前向一哩或以上進軍，不過跑兩場4歲糸列賽都因蝕分太多未有表現交出。其實「但求開心」跑番正常讓磅賽，初跑一哩只短頭負「皇仁歡星」而挫「舉步生風」，初跑二班賽在1800米負「有目共賞」而挫「喜蓮勇感」，已盡顯實力，應大有上升空間，上仗打吡敗後仍積極做工夫，埋門從化草閘班德禮認真考驗，末段反應亦佳，小休復出回師最首本路程，決心十足。■西門獨

西門獨重心

第4場10但求開心

拖 1神虎龍駒4競駿輝煌6笑傲江湖7駿跑得