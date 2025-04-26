【三重彩地帶】一哥唔放手要「爆」啦！

第1場四班1800米，「爆出美麗」上次潘頓初騎即成大熱，早段居中後位置，末段徐徐上前但偏均速，跑第5輸兩乘半，首次取得獎金，今次增程至1800米作針對性部署，一哥仍垂青這匹三零部隊，不會再失威。

姚本輝加麥道朗今季14次合作獲6冠1亞，路合而季內未交代的「風火恆雲」當然勇往直前。「東方飛影」上場輸在際遇欠佳，跑番近期水準仍可爭。「江南勇士」季內四班兩捷，實力不用置疑。「青春力量」近仗未上名但負距不遠，狀態保持，突然改配田泰安來意不善。

第10場三班1400米，「紫荊歡呼」上周日負於兩匹勁旅，一席季軍值得尊重，乘勇匆出而對手減弱，征服三班係時候。「光年八十」近兩場亞軍均負於蔡廐超級馬，賽績高水，換上潘頓也是衝着頭馬而來。

「安泰」前次首勝三班後覺再進步，5歲英國自購馬此刻才大熟大勇。「哈羅威」近兩仗四班際遇一般仍入Q，今次升班負磅大減而檔位內移，形勢好得多。「大眾福星」莫雷拉加1檔，如此條件怎能不兼顧一票。「川河帥駒」近兩場留後非理想跑法，始終是一出即勝的自購馬，撥亂反正後隨時回復真面目。■海東