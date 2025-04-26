【投注見解】7歲愈戰愈美麗

當睇完剛周三谷草夜賽，先後有「旌鷹」、「天天得樂」及「電源之駒」3匹7歲馬報捷，看來到了季中之後，也不一定是質新年輕分子佔優，連同今個月的7歲頭馬「金發盛世」、「前風」及「管之友」，只要部署得宜，年長馬一樣可勝。

第10場三班1400米，東廐「美麗邂逅」上季交出3場頭馬，殺上三班一樣照贏，如今踏入7歲戰鬥力未見減弱。2025年上陣6次有4仗闖入前4名，近仗更兩度觸底反彈。此駒1月19日減夠分降至四班跑1400米，於鍾易禮胯下跑獲第2名，放至最後一步才被「勁先生」所超越，相當不值，賽後亦被評磅員加2分升回三班。當以為幕後會讓馬匹減分等落班之際，「美麗邂逅」卻愈戰愈勇，前仗跑三班同程又放入三甲，締速1分21秒28乃歷來最佳時間，年長後居然能夠突破上限，上仗再戰1400米跑第4名保持水準，證明目前處於大勇境界。

另一方面，徒弟鍾易禮正值停賽，告東尼被迫變陣，旗下共有5駒交由巴度操刀，「美麗邂逅」是其中之一。事實上，這對練騎組合最近兩次聯手的「加州動員」及「三代同心」俱順利奏凱，因此今次的配搭變動也令人安心。

■梓忠