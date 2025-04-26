【耀眼精選】球星巨人殺手

大衛打敗巨人歌利亞呢個聖經故事，相信大家都耳熟能詳，毫無軍事經驗嘅年輕牧羊人大衛，只靠5粒響溪邊執到嘅石頭、一個投石器，就將百戰百勝令人聞風喪膽嘅9呎巨人歌利亞擊殺。

後嚟成為以色列王嘅大衛能夠戰勝高牆，除咗靠着上帝權柄有神功護體，最主要原因係兩個字──輕敵，歌利亞根本無將大衛放響眼內，放下戒心完全無防範下，畀大衛突襲得手，即時喪失戰鬥力。

今屆女皇盃，國際評分高達126分嘅「歌利巨人」擺擂台，呢匹法國代表舊年贏英皇錦標姿態絕對係馬王級表現，早段守二疊第5位，直路初左右隔籬嘅「才情麗驥」、「桀驁之戀」、「多產巨匠」都開始踩油推到上頸，「歌利巨人」嘅鞍上人蘇銘倫竟然仲紋風不動，撳住都已經將呢批一流頂對手趕過，以玩敵姿態大勝而回。

假如「歌利巨人」跑得番嗰場水準，其他女皇盃對手要擊敗呢匹巨人，真係唔係咁易，不過唔易並唔係無機會，2400米縮番落2000米、季內首戰，都係「歌利巨人」嘅隱憂。

第8場女皇盃的「球星」，前仗打吡大賽跟前削弱後勁，直路初取位欠順，輸戰略、輸際遇多過輸實力，到上仗用一場田草1400米作高強度試閘，留後取得預期效果，呢匹大衛希斯訓練嘅4歲精英，如果獲幸運之神眷顧交出超水準，或可以上演沙田馬場版嘅大衛與歌利亞故事。