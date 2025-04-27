【分秒在握】亂跑一通竟然冇事！

剛周三谷戰，筆者實在覺得係一次極為糟糕的賽事，之前已講過場地突然出現逆偏差，未有天雨影響下，C欄C+3彎跑道內欄突然極不利，五班1200米由排12檔兼全程走三疊望空的「三代同心」勝出，過程之神奇根本難以相信。

好了，跑了8場賽事，幾乎已斷定了內欄前置甚為不利之下，尾場田泰安竟然騎「北海盜」以超快步速放頭，整個競賽過程之中，根本係愈走愈快，最終包尾大敗，稍有步速智慧的馬迷，無不嘩然！賽後小組有問及騎者的跑法，鞍上人話不想施壓減慢步速，但此駒歷來4次贏馬，全部係後追，而季內贏谷草1800米，走位係8 6 6 5 1，就連練馬師賀賢，都話放得太快，但小組竟然認為搶放合理！筆者根本想來想去，都難以替田泰安找一個合理借口，就算撇開陰謀論，我都只能說騎者是亂跑一通，其實如此騎法，從任何角度都不是為馬匹爭取最佳名次，因此要罰其停賽，我亦認為非常合理。物先腐而後蟲生，田泰安今季成績大倒退，怎會是偶然？

鐵金剛人強馬勇

今日季尾大賽日，領頭羊蔡約翰出足10駒夠晒誠意攞威，第9場「鐵金剛」刻意增程跑1600米，看來是針對落腳愈來愈慢的部署，上仗慢步速亦追得第3名，今次同場快馬不少，而此駒配上客串好手韋紀力，似樣。

大賽日吼大倉，「鐵金剛」之前搏來搏去贏不到，直至2月開齋後，一口氣連續3場不勝有位，今次人強馬勇檔靚，不太熱值博。

■長風

第9場 11鐵金剛 6久久為尊

13龍城精將 8都靈星球