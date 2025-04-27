今日3場一級賽　CEO其中兩場撐港隊

今日冠軍賽馬日3項一級賽，馬會CEO應家柏先生為大家分析形勢。

第5場主席短途獎，預期整體步速不會慢。「嘉應高昇」去年12月在香港短途錦標擊敗「驕陽明駒」及「里見夢境」，取得服役以來首場一級賽勝仗，其後上陣3次俱未逢敵手，上仗二級賽短途錦標，跑至半程已上前取得領先，最後階段按韁而回，潘頓今仗應會採取同一跑法，佔取較前位置，是此賽不二之選。

「里見夢境」態況較去年12月更好，上仗在高松宮紀念賽造出甚快時間掄元，應可對「嘉應高昇」構成一定威脅。「驕陽明駒」季內已6度在「嘉應高昇」之後跑入三甲，今次排得13檔，應會採取一貫跑法，仍具上佳位望。

第7場冠軍一哩賽，預期早段具一定步速。「遨遊氣泡」今季整體表現更上一層樓，先於香港一哩錦標奪標，其後接連攻下三冠大賽首兩關賽董事盃及香港金盃，此駒今仗排10檔，若賽事早段能夠克服不利形勢，當具上佳爭勝及三甲機會。

「樂觀派」長時間在澳洲頂級大賽中交出穩定表現，服役以來已勝出9項一級賽，今仗自2檔出閘後，可望順勢為佔取有利位置，屬此賽另一頭馬及位置之選。「祝願」上仗打吡末段沿外疊衝刺締造極佳末段時間，可惜未能追及「百賀飛駒」，失落打吡冠軍。「祝願」的晨課表現甚佳，不過我建議密切留意牠在馬匹亮相圈的情況，看看牠是否適應現場的熾熱氣氛，而今次排檔大幅轉佳，可望跑入三甲。

第8場女皇盃，預期早段步速不會太慢。「鍵琴高奏」12月在香港盃一役在「浪漫勇士」及「自由島」之後跑獲季軍，再之前於秋季天皇賞負於「勝局在望」蹄下得第2名，今仗重臨沙田具贏位機會。

「歌利巨人」去年7月在英國雅士谷輕鬆拋離其後勇奪凱旋門大賽的「才情麗驥」及多國一級賽冠軍「桀驁之戀」，攻下歐洲頂尖一級賽英皇錦標，上季最後一仗出爭日本盃，可惜受制偏慢步速，最終僅以第6名過終點，今仗場地預計為好地，適合馬兒發揮，然而2000米或略為短促，但憑能力仍具備入位機會。先見」在對上兩屆女皇盃均屈居亞軍，去年10月曾遠征覺士盾，在「精緻之道」之後得亞軍，處此群也具足夠實力入位。「自由島」4月5日在杜拜草地大得第8名，表現平平，牠今仗須提升表現，方有望爭入一席。