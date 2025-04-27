紅運帝王贏G1　布文蔡約翰唔意外！

今屆冠軍一哩賽爆大冷！蔡約翰馬房「紅運帝王」喺布文胯下成為90倍大冷門，起步後迅即放頭，最後直路雖然受到麥道朗大熱門「遨遊氣泡」挑戰，但最後影相僅勝，雖然之後有抗議事件，但最終判定抗議無效。其實，「紅運帝王」喺上屆冠軍一哩賽跑第2，第3名正正係「遨遊氣泡」。此外，馬主夏佳里以往有「駿河」爆出58倍贏女皇盃，估唔到今次冷上加冷呀！

賽後，蔡約翰表示「紅運帝王」一直表現準繩，在港競賽以來一直交出好表現，今場贏馬固然驚喜，但其實隻馬上年喺冠軍一哩賽只係輸畀「永遠美麗」跑第2，今場展現好強嘅爭勝意欲，結果取勝，相信場地有少少濕係幫到手，而隻馬由谷草起家去到依家贏一級賽，佢非常滿意。而「紅運帝王」馬主夏佳理多年來一直支持賽馬運動，亦都熱愛賽馬，現時為佢贏到一級賽都好開心。

布文則表示，冇預期「紅運帝王」可以贏，亦冇諗過今場放頭，但對馬匹今仗嘅表現唔意外，因為隻馬上季喺冠軍一哩賽跑第2，而佢騎過呢隻馬好多次，好了解呢匹馬，佢亦為蔡約翰感到高興，因為隻馬一直表現穩定，依家仲成為一級賽盟主，真係好開心。

今場跑第3名為蘇銘倫「陽光勇士」，霍宏聲「祝願」跑第4。

第7場賽果：10-2-13-12

二重彩賽果：10-2(最後賠率245)