【賽後報告】球星久久為尊嚴重受阻

是日賽後報告撮要：

第1場：「瀧澤飛駒」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第2場：宣佈覆磅完畢前，小組考慮了是否有理據以趨近300米處及趨近150米處時發生的事件，代表「幸運多彩」抗議「彩虹七色」的亞軍資格。考慮到兩駒衝線時相距一又四分一馬位，小組認為理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

第3場：班德禮（「前衛火影」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於跑離1100米處時容許坐騎在尚未充分帶離「錶之星河」之際向內斜跑，導致「錶之星河」須收慢及被帶向內跑壓向「博愛先鋒」，「博愛先鋒」因而收慢及失去應有的跑線。小組判罰班德禮於5月10日星期六沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定班德禮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。「仁仁有餘」推進之際嚴重受困而未能望空。賽後被發現右後球節擦傷。

第4場：賽後，麥道朗表示，「神虎龍駒」儘管在沒有遮擋下走外疊，但他在直路上催策坐騎時對牠的動作有疑慮，因而在坐騎處於不具競爭力的位置時收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

賽後，潘頓表示，「開心寶寶」在直路早段對催策反應良佳。他又說，他於接近100米處時對坐騎的動作有些疑慮，因而在覺得坐騎有不妥時未有全力催策坐騎至終點。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「但求開心」賽後被發現流鼻血。

第5場：賽後，麥道朗報告，「金鑽貴人」賽後咳嗽。「野田冰峰」流鼻血。賽後，韋紀力報告，「榮進劍豪」在直路上受催策時後軀動作感覺欠順。賽後顯示此駒的氣管內有很多血。

第7場：賽後，韋紀力表示，「樂觀派」陣上略為搶口，但在直路上對催策未能交出反應，表現仍令人失望，他未能就坐騎的表現提供解釋。小組押後宣佈覆磅完畢，因為於末段發生的一宗事件，令小組懷疑應否宣佈「紅運帝王」為是賽頭馬。其後，亞軍馬匹「遨遊氣泡」的騎師麥道朗以坐騎於末段受干擾為理由，抗議「紅運帝王」獲宣佈為頭馬。小組考慮了證供後，發現「紅運帝王」於末段向外斜跑，與「遨遊氣泡」互相輕微觸碰，但小組未能充分確定倘若觸碰沒有發生，「遨遊氣泡」便可較「紅運帝王」先過終點。因此，小組裁定抗議不成立，並宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。「陽光勇士」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第8場：韋紀力（「百賀飛駒」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近1800米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「智取神駒」下向內斜跑，導致該駒須勒避「百賀飛駒」的後蹄。小組判罰韋紀力由5月18日星期日開始停賽，直至5月22日星期四才可再次出賽（2個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定韋紀力的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

「球星」接近300米處時嚴重受擠迫。宣佈覆磅完畢前，小組考慮了是否有足夠理據以「球星」於接近300米處「安騁」向外斜跑時嚴重受擠迫為理由，代表「球星」的馬主及練馬師提出抗議。小組考慮了兩駒衝刺的走勢，以及衝線時相距一長馬頭位，遂不提出抗議。

艾道拿（「安騁」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近300米處時，他容許坐騎在尚未帶離「自由島」下向外斜跑，導致該駒嚴重受擠迫及被帶向外跑壓向「球星」，「球星」因而也受擠迫，而「歌利巨人」則在「球星」與「先見」之間受擠碰之際失去平衡。小組判罰艾道拿由5月14日星期三開始停賽，直至5月22日星期四才可再次出賽（3個香港賽馬日）。此外，艾道拿被罰款6萬元。

在衡量判罰輕重時，小組裁定艾道拿的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的欠佳策騎出賽紀錄。「自由島」接近250米處時在左前腿受傷之際有不妥，因而收停。被查詢時，川田將雅表示，坐騎陣上走勢僅屬一般，但他在250米處前對坐騎的動作並無疑慮。他說，他認為儘管坐騎於接近300處時受擠迫，但這與坐騎於接近250米處時有不妥並無關係。

第9場：「開心五月」離開亮相圈時觸碰欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「龍城精將」在300米處至200米處之間受困而未能望空。賽後，田泰安報告，坐騎在領放下搶口，其後在直路上墮退。「久久為尊」400米處至250米處之間受困而未能望空。

「飛輪步」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「都靈星球」氣管內有很多血。

第10場：麥道朗（「川河帥駒」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近300米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「輕功猛男」下向內斜跑，導致該駒勒避。小組判罰麥道朗由4月30日星期三開始停賽，直至5月5日星期一才可再次出賽（2個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定麥道朗的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

賽後，希威森表示，「陽明天空」於接近800米處時失蹄，他在此宗事件後對坐騎的動作有些疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為此駒的表現難以接受。被查詢有關他於直路上「美麗邂逅」的騎法時，巴度表示，坐騎在領放下受「光年八十」挑戰，其後於進入直路後瞬即受催策。他說，當他開始催策坐騎時，坐騎外閃，導致「大眾福星」能夠在坐騎內側望空。