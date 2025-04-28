無分長定短　馬王就係馬王！

冠軍賽馬日尋日完滿結束，對大部分馬迷嚟講，「自由島」意外離世的確令整日賽事蒙上陰影，大家都為呢匹日本馬后感到可惜，尤其係一眾東瀛馬迷，賽馬有時就是這樣的。至於香港隊一如所料，依然保住主席短途獎、冠軍一哩賽兩場G1，只係估唔到後者亦由90倍嘅「紅運帝王」擊敗「遨遊氣泡」掄元，其實上季冠軍一哩賽，「紅運帝王」都係比「遨遊氣泡」更前過終點，估唔到今季都係遮。

至於「嘉應高昇」再次以無敵姿態贏主席短途獎，完成一季8捷，兼且成為短途三冠王，又係田草1200米紀錄時間保持者，睇嚟今季選佢做馬王，都好合理啩。雖然香港跑短途賽事為主，但喺選馬王呢方面，卻比較睇重一哩同中距離馬，近年嘅香港馬王唔係一哩好手，就係中距離王者，對上一匹以短途馬身份做到香港馬王，已經係09至10年度馬季嘅「蓮華生輝」。其實馬王呢件事，真係唔應該分長或短途，應該選全年表現最好，最犀利嘅馬，唔係話「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」今季成績唔好，但如果計完美程度，話晒季內8戰全勝，贏咗4場G1，兼且國際評分又高，咁選「嘉應高昇」做馬王，又點會唔合理呢？