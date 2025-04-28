李慕華氣走雷神贏青葉賞　勇奪JRA從騎第2000W

總結番一連兩日JRA賽事摘要，莫雷拉來港出賽前，剛周末上演佢嘅告別戰，成功食出大四喜，而佢哋嘅冠軍騎師李慕華亦都起孖，當中憑絲綢會名下Energico，捧走被視為日本打吡預賽嘅G2青葉賞，成為佢喺JRA出賽以來嘅第2000場勝利，並且以海外騎師身分，晉身日本賽馬史上，第10位可以勝出呢個頭馬數目嘅騎師，當然係別具意義。

李慕華賽後接受訪問，首句就係唔好意思，要大家久候呢場重要頭馬來臨，開季至今，佢嘅頭馬只係累積30W，騎師榜成績暫時排第8，而暫居榜首嘅戶崎圭太就有44W，不過馬季漫長，佢就好有信心成績會持續攀升，正如喺呢兩日嘅賽事，李慕華嘅成績都係愈跑愈好。

星期六舉行賽事中，喺跑青葉賞前，佢最好成績兩駒跑第二，咁啱都係被莫雷拉頭馬擊退，到咗第11場全日重頭戲，李慕華坐騎Energico大外一氣，直路如飛將軍從天而降，前4名馬匹於不足半馬位幾乎同到下，先行衝過終點，擊敗雷神坐騎Feiern Kranz摘冠，跑第3係薛達祺所騎Goltzschtal，一下子擊敗兩大高手摘冠，取得JRA第2000場勝利，賽後佢都話心情興奮，而呢匹3戰不敗嘅明星馬，亦會成為佢今季日本打吡大賽坐騎。

接住李慕華食尾胡，起孖之餘以JRA第2001W展開新一頁，而現年45歲嘅佢，由2015年全季於日本策騎，能夠累積此頭馬數字非常開心，而佢表示一直會繼續在日本策騎，爭取更多頭馬之餘，並向不同大賽目標進發，而於昨日繼續喺東京競馬場出賽，人紅手風大順，6駒上陣繼續連中三元。